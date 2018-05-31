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Швейный словарик: что такое драпировка
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Швейный словарик: что такое драпировка 

BurdaStyle.ru 3 часа назад
Фото: BurdaStyle.ru
Драпировка (от французского draperie и drapage) — формирование сборок или множества изящных складок. Драпировка может ложиться мягкими волнами или располагаться совершенно в хаотичном порядке.
фото: pixabay Первыми и, пожалуй, самыми искусными создателями драпировок были римляне и греки. Драпировка являлась основой античного костюма. Даже самый простой древнегреческий хитон (подобие рубашки) был с драпировками: прямоугольный кусок ткани сшивали по бокам, на плечах скалывали пряжками и подпоясывали, делая небольшой напуск. За счёт таких простых манипуляций ткань драпировалась естественным образом в области плечевого пояса, талии и бедёр.
Драпировка, как элемент моделирования в одежде, гармонично подчеркивает все достоинства фигуры и очень деликатно скрывает её недостатки. Подобно волшебной палочке, драпировка может оживить любую ткань, преобразить самый простой силуэт.
Нет ни одного дизайнера, кто не прибегал бы к искусству драпировки в своих подиумных творениях. Благодаря драпировке модельеры создают самые невероятные, самые элегантные и самые красивые наряды.
Легкая и воздушная драпировка получается на тонких тканях — на шифоне, муслине, батисте. Тяжелая и струящаяся — на шёлке, вискозе, трикотаже. Жесткая, чёткая и объемная — на фактурных и хорошо держащих форму тканях.
Драпировку можно выполнить по трём направлениям нитей, при этом эффект в готовом изделии будет абсолютно разный:
По долевой — складки получаются прямые и глубокие; По поперечной — складки ложатся жестко, держат форму; По косой — складки будут очень гибкими, деликатными, мягкими, волнообразными.
Драпировку, как элемент кроя, используют не только при шитье платьев, но и комбинезонов, топов, пуловеров и других изделий. Наша подборка наиболее эффектных и интересных выкроек от Burda — прямое тому доказательство.
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