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Яркая осень: коллекция Pre-fall 2018 от Carolina Herrera
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Яркая осень: коллекция Pre-fall 2018 от Carolina Herrera 

BurdaStyle.ru 3 часа назад
Фото: BurdaStyle.ru
Сочные краски, принты и изысканный декор — неотъемлемая часть стиля модного дома Carolina Herrera, но этой осенью бренд превосходит сам себя, ведь все, начиная от гаммы и заканчивая цветочными мотивами, буквально отвергает наступление холодного сезона!
Красный и синий определенно позаимствованы из осенне-зимней палитры Pantone, но дополняющие их изумительная фуксия, розовый, оранжевый явно намекают на то, что плохая погода — не повод облачаться в серое. И даже комплекты из темного денима, которые могли бы показаться стандартной данью осени, могут похвастаться декоративной отстрочкой радужными нитками, пусть это и не так заметно на фото.
По словам самой Каролины Эррера, вдохновением для коллекции послужили фламандские цветочные натюрморты с их изобильным богатством цветов и оттенков. Отсюда и разнообразие декора: здесь и принты, и необычные пластиковые лилии, и богатая вышивка. Говорят, на показе госпожа Эррера и сама появилась с изумительной брошью в виде зимней орхидеи! Ну а в преддверии лета особенно греет мысль о том, что осень, если уж не отменяется, то обещает быть настолько цветочно-теплой.
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