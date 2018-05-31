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В тонусе: что надеть на пробежку, чтобы выглядеть как супермодель
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В тонусе: что надеть на пробежку, чтобы выглядеть как супермодель 

SNCmedia.ru 3 часа назад
Simple
Простой спортивный бра, леггинсы и последняя модель кроссовок — даже такая простая формула поможет создать модный образ для пробежки. Именно этими правилами руководствуется модель Victoria's Secret Эльза Хоск. Присоединяйтесь!
Шорты
Лето наступит уже завтра, поэтому зимняя фитнес-экипировка плавно перетекает в более легкую. Джордан Данн уверенно чувствует себя в ярких коротких шортах. На наш взгляд, сочные цвета подарят хороший заряд настроения и кучу мотивации!
Белый
Почему-то total white look выглядит нереально круто. Не стали исключением и вещи для занятия спортом. Поэтому смело отправляйтесь на поиски такого комплекта и вперед ставить новые рекорды на беговой дорожке!
Принт
А вот Рози делает акцент на своем спортивной бра с леопардовой расцветкой. Мы же предлагаем на этом не останавливаться, а найти себе целый комплект с интересным принтом. Так намного веселее.
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