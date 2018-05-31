В тонусе: что надеть на пробежку, чтобы выглядеть как супермодель

Simple

Простой спортивный бра, леггинсы и последняя модель кроссовок — даже такая простая формула поможет создать модный образ для пробежки. Именно этими правилами руководствуется модель Victoria's Secret Эльза Хоск . Присоединяйтесь!

Шорты

Лето наступит уже завтра, поэтому зимняя фитнес-экипировка плавно перетекает в более легкую. Джордан Данн уверенно чувствует себя в ярких коротких шортах. На наш взгляд, сочные цвета подарят хороший заряд настроения и кучу мотивации!

Белый

Почему-то total white look выглядит нереально круто. Не стали исключением и вещи для занятия спортом. Поэтому смело отправляйтесь на поиски такого комплекта и вперед ставить новые рекорды на беговой дорожке!

Принт

А вот Рози делает акцент на своем спортивной бра с леопардовой расцветкой. Мы же предлагаем на этом не останавливаться, а найти себе целый комплект с интересным принтом. Так намного веселее.