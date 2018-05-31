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Лови волну: Ясмина Муратович в новом образе
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Лови волну: Ясмина Муратович в новом образе 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Майская капсульная коллекция Ralph Lauren — это яркие цвета, натуральные материалы, необычные принты и, конечно, настоящий американский шик — то, что доктор прописал, для девушек, которые живут в бешеном режиме «с корабля на бал». Ясмина Муратович — как раз из таких: она одной из первых оценила новинки и заодно рассказала Harper’s Bazaar о материнстве, отчаянном перфекционизме и подготовке к лету.
О новой коллекции
Хочу все! Серьезно. У меня уже есть синее платье и шелковый свитер из коллекции — обожаю Ralph Lauren за то, что они умеют быть роскошными, но при этом не вычурными. Знаете, сейчас мой стиль очень поменялся: я раньше носила в основном черное, а теперь просто без ума от ярких цветов. А ещё, кажется, во мне появилось больше женственности — и представить не могла, что так полюблю платья и туфли.
О том, что приносит радость
Конечно, мой ребёнок. Это такой неиссякаемый источник положительных эмоций — вы бы только знали! Ну а из последнего… Была сейчас на съемке, а визажист сказала, что я для неё — образец для подражания. Это было невозможно приятно! Так что поводов для улыбки у меня много. А вот недовольной вы вряд ли можете меня увидеть: я вообще человек очень жизнерадостный и совершенно непритязательный.
О подготовке к лету
Наверное, сейчас многие девушки закидают меня камнями, но… Для меня большая проблема — поправиться. Такая генетика. Поэтому сейчас ем все (иногда даже хожу в McDonald’s!). Ну а в спортзал не хожу просто потому, что в данный период на него нет совершенно никакого времени. Кстати, раз уж мы о красоте: сейчас стала огромное внимание уделять витаминам — и кожа выглядит совершенно по-другому даже без любимого тонального La Mer.
О бизнесе
Я — однозначно добрый полицейский: совершенно не умею быть жёсткой и строгой. Хорошо, что у меня есть прекрасная напарница Катя, с которой мы вместе владеем «Кофе Бюро» (Екатерина Евстропова — прим. HB).
О будущем
Проектов у меня невероятно много. Я уже отошла от модельного бизнеса, в съемках участвую только изредка. Восхищаюсь многодетными мамами, которые успевают ещё и пользу обществу приносить, — и очень хочу двигаться именно в этом направлении.
О перфекционизме
Меня часто спрашивают, как все успевать. Ответ простой: никак! Я ужасный перфекционист и никогда не останавливаюсь, пока не добьюсь поставленной цели. Лучше уж не поем и не посплю — но работу свою сделаю!
Коллекция представлена в бутиках Ralph Lauren в Третьяковском проезде, Барвихе Luxury Village и Кутузовском проспекте, 31  Фото: Эрик Панов
Стиль: Света Вашеняк
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