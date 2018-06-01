Яна Рудковская, Ирина Старшенбаум и Равшана Куркова на показе Chanel в Москве 

Кто: Полина Гагарина, Яна Рудковская, Равшана Куркова, Александр Петров и Ирина Старшенбаум, Оксана Кравчук, Екатерина Одинцова, Светлана Бондарчук, Анастасия Хазиссова, Александра Ревенко и Антон Севидов, Виктория Давыдова, Маша Федорова, Саша Лусс, Анастасия Задорина, Константин и Ольга Андрикопулос, Мария Лопатова и Андрей Кириленко, Михаил Куснирович, Алена Долецкая, Анита Гиговская и многие другие.
Что: Показ Chanel.
Где: ВДНХ, Москва.
Когда: 31.05.2018.
Люди говорят: В Москве прошел показ коллекции Chanel Métiers d'Art Paris–Hamburg. Ее, кстати, уже демонстрировали в концертном зале Гамбурга в декабре 2017 года. В Москве шоу прошло на ВДНХ в Павильоне №69 в декорации, так же напоминавшей корабль. Гости так же собирались под звуки моря, а модели прошлись под знаменитую «Голубку».
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/yana-rudkovskaya-irina-starshenbaum-i-ravshana-kurkova-na-pokaze-chanel-v-moskve/