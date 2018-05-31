Литвинова в элегантном платье и стильной шляпе позавтракала в Париже

Рената Литвинова актриса театра и кино. Многие ее любят не только за талант, но и за особенное чувство стиля. Артистка предпочитает носить ретро прически и женственные наряды. По этой причине ее всегда легко узнать, хотя не так давно она спустилась в метро и ее никто из прохожих не приметил, так как она была не накрашена. В свободное время звезда любит путешествовать. На днях она вновь приехала во Францию.

Сегодня Рената опубликовала несколько снимков сделанных на одной из улиц города. В кадре она облачена в черное лаконичное платье и большую соломенную шляпу. «В относительном укрытии. В жару. В Париже. В завтрак. Ожидая кофе», — написала она. Напомним, что у артистки во Франции учится дочь, а также в этом году она обзавелась там собственным жильем. Литвинова всегда мечтала об этом и ради квартиры даже взяла кредит.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1791292321963211178_510101416"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Поклонники восхитились новыми снимками, а также одобрили стильный образ актрисы. «Шляпа… просто нет слов! Красота!», «На не вероятной женщине, не вероятная шляпа!», «В вечном образе. Класс», — прокомментировали фото подписчики. Отметим, что Рената любит носить необычные головные уборы. На ней можно увидеть даже шляпки с перьями или с вуалью.