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Литвинова в элегантном платье и стильной шляпе позавтракала в Париже
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Литвинова в элегантном платье и стильной шляпе позавтракала в Париже 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Рената Литвинова актриса театра и кино. Многие ее любят не только за талант, но и за особенное чувство стиля. Артистка предпочитает носить ретро прически и женственные наряды. По этой причине ее всегда легко узнать, хотя не так давно она спустилась в метро и ее никто из прохожих не приметил, так как она была не накрашена. В свободное время звезда любит путешествовать. На днях она вновь приехала во Францию.
Сегодня Рената опубликовала несколько снимков сделанных на одной из улиц города. В кадре она облачена в черное лаконичное платье и большую соломенную шляпу. «В относительном укрытии. В жару. В Париже. В завтрак. Ожидая кофе», — написала она. Напомним, что у артистки во Франции учится дочь, а также в этом году она обзавелась там собственным жильем. Литвинова всегда мечтала об этом и ради квартиры даже взяла кредит.
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Поклонники восхитились новыми снимками, а также одобрили стильный образ актрисы. «Шляпа… просто нет слов! Красота!», «На не вероятной женщине, не вероятная шляпа!», «В вечном образе. Класс», — прокомментировали фото подписчики. Отметим, что Рената любит носить необычные головные уборы. На ней можно увидеть даже шляпки с перьями или с вуалью.
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