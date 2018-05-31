Журнал GRAZIA и бьюти-стартап OH MY BOX запускают совместный проект GRAZIA BOX

Авторитетный журнал о моде, звездах, красоте и образе жизни GRAZIA и семплинговый сервис, бьюти-стартап OH MY BOX запускают совместный проект — GRAZIA BOX.

GRAZIA BOX — это дизайнерская коробочка с 8−10 люксовыми косметическими средствами в миниатюрах или полном размере.

Старт продаж запланирован на 5 июня, но уже сегодня можно сделать предзаказ на сайте. Первая коробочка выполнена в форме дамского аксессуара — клатча. Выбор дизайна стартового бьюти-бокса связан с риторикой глянцевого журнала о моде и стиле, а черно-желтая цветовая гамма отсылает к фирменному стилю GRAZIA.

Каждая деталь и наполнение бьюти-бокса GRAZIA BOX тщательно проработаны создателями. Сама коробка, выполненная из качественной дизайнерской итальянской бумаги, имеет свой неповторимый авторский стиль, разработанный и адаптированный под выбранную тематику коробочки.

Состав бьюти-бокса GRAZIA BOX — косметические средства сегмента люкс. Все продукты, попавшие в такой бьюти-бокс, тщательно отобраны по критериям качества состава, безопасности для кожи и актуальности сезона.

Кроме того, GRAZIA BOX запускает сервис, благодаря которому каждая девушка имеет возможность по подписке получать свою коробочку красоты каждый месяц. Это сервис, который поощряет подписчиков подарками и позволяет им получить заветные коробочки одними из первых!