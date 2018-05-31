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Журнал GRAZIA и бьюти-стартап OH MY BOX запускают совместный проект GRAZIA BOX
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Журнал GRAZIA и бьюти-стартап OH MY BOX запускают совместный проект GRAZIA BOX 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Авторитетный журнал о моде, звездах, красоте и образе жизни GRAZIA и семплинговый сервис, бьюти-стартап OH MY BOX запускают совместный проект — GRAZIA BOX.
GRAZIA BOX — это дизайнерская коробочка с 8−10 люксовыми косметическими средствами в миниатюрах или полном размере.
Старт продаж запланирован на 5 июня, но уже сегодня можно сделать предзаказ на сайте. Первая коробочка выполнена в форме дамского аксессуара — клатча. Выбор дизайна стартового бьюти-бокса связан с риторикой глянцевого журнала о моде и стиле, а черно-желтая цветовая гамма отсылает к фирменному стилю GRAZIA.
Каждая деталь и наполнение бьюти-бокса GRAZIA BOX тщательно проработаны создателями. Сама коробка, выполненная из качественной дизайнерской итальянской бумаги, имеет свой неповторимый авторский стиль, разработанный и адаптированный под выбранную тематику коробочки.
Состав бьюти-бокса GRAZIA BOX — косметические средства сегмента люкс. Все продукты, попавшие в такой бьюти-бокс, тщательно отобраны по критериям качества состава, безопасности для кожи и актуальности сезона.
Кроме того, GRAZIA BOX запускает сервис, благодаря которому каждая девушка имеет возможность по подписке получать свою коробочку красоты каждый месяц. Это сервис, который поощряет подписчиков подарками и позволяет им получить заветные коробочки одними из первых!
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