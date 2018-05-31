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Марка недели: Loom Moscow
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Марка недели: Loom Moscow 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Светлана Родина по замыслу родителей должна была стать успешным юристом, но жизнь сложилась по-другому, и нее теперь собственный бренд Loom Moscow. Как найти дело по душе и добиться в нем успеха, Света рассказала PEOPLETALK.
С детства на вопрос «кем ты хочешь стать?» Света отвечала: «Художником-модельером». Это ее так вдохновляла бабушка, директор швейной фабрики.
Впрочем, для родителей-нефтяников все же пришлось отучиться в МГЮА на юриста. Так что кастинг Elite Model look, который в последний момент прошла Родина, стал для них сюрпризом (рост у Светы, кстати, 182 см). Семья Свету все-таки поддержала: ««Умри, но не подведи» — такой у нас девиз», — смеется Родина. Карьера модели была недолгой, но яркой: работа в Париже, Милане, Нью-Йорке, показы Roberto Cavalli.
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А потом она снова выбрала семью, правда, уже собственную: «Сейчас у меня трое детей (Федор, Полина и Мария), и я ни капли об этом не жалею». В то время Родина работала консультантом в магазине, байером в магазине «Имидж» на Никитской, в Made in U. S. A. с Машей Лопатовой, была управляющим директором в бутике Manolo Blahnik и даже открыла интернет-магазин модных аксессуаров Young & Beautiful: «Я сама ездила на все выставки и логистикой тоже занималась самостоятельно, но в какой-то момент поняла, что одна не справлюсь, поэтому взяла партнером свою подругу.
А потом просто оставила весь бизнес партнеру, взяла заём и начала все с нуля».
Это было в 2016-м. А сейчас в ее романтичных платьях Loom Moscow (обязательно с налетом ретро) и классических костюмах ходят Ксения Собчак, Полина Киценко, Даша Лисиченко, Юлия Прудько и другие светские девушки Москвы. Да и сама Света всегда появляется в одежде собственной марки.
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«Делай те вещи, которые сама носила бы и любишь больше всего», — посоветовала ей как-то главный редактор Vogue Маша Федорова, и Родина явно прислушалась. «Только такой подход и может сработать, если хочешь запустить собственный бренд на рынке с миллиардом больших и маленьких конкурентов», — объясняет Родина. Верим.
Благодарим фотостудию Apriori Photo за помощь в организации съемки!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/marka-nedeli-loom-moscow/
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