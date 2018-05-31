Катерина Шпица и Надежда Сысоева зажгли на звездном бьюти-девичнике и выбрали идеальные образы к «Кинотавру» 

30 мая в рамках открытия бьюти-бара Gubba прошел девичник Wella Professionals, посвященный запуску линий по уходу за волосами Invigo. Поздравить бренд с праздником и создать сногсшибательный вечерний look пришли звезды. Лучшие бьюти-образы селебрити мы собрали в нашей галерее!
В преддверии фестиваля «Кинотавр», который пройдет в Сочи со 2 по 11 июня, Надежда Сысоева, Екатерина Шпица, Светлана Камынина, Ясмина Муратович и другие звезды собрались в недавно открывшемся бьюти-баре Gubba за бокалом шампанского. Как и полагается на девичнике, профессиональные стилисты сделали красоткам вечерние прически и макияж.
Перед выходом на красную дорожку главного российского кинофестиваля девушки побаловали себя СПА-процедурами для восстановления волос и релаксирующим массажем головы.
Под танцевальные сеты Dj Efim Ginzburg девушки в непринужденной обстановке могли обсудить свое мгновенное преображение, а также свои наряды для самого ожидаемого события июня.
К слову, всем этим балом красоты правили принты: Полина Филоненко и Алена Чехова отдали предпочтение ретро-гороху, Екатерина Шпица и Екатерина Вуличенко пришли в консервативной полоске. А вот Ясмина Муратович решила подчеркнуть свою женственность и выбрала белое кружевное платье миди. Не отставала от нее и Надежда Сысоева: платье, декорированное милыми бантиками, помогло создать нежный девичий образ.
Кстати, совместно с бьюти-девичником прошла презентация новой вечерней коллекции дизайнера Евгении Линович, а звездные красотки смогли выбрать идеальный наряд для светского выхода.
Еще больше идей для создания сногшибательных бьюти-образов ты найдешь в нашей галерее!
Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, Вконтакте, Instagram и Telegram!
Фото: пресс-служба