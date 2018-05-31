Катерина Шпица и Надежда Сысоева зажгли на звездном бьюти-девичнике и выбрали идеальные образы к «Кинотавру»

30 мая в рамках открытия бьюти-бара Gubba прошел девичник Wella Professionals, посвященный запуску линий по уходу за волосами Invigo. Поздравить бренд с праздником и создать сногсшибательный вечерний look пришли звезды. Лучшие бьюти-образы селебрити мы собрали в нашей галерее!

Перед выходом на красную дорожку главного российского кинофестиваля девушки побаловали себя СПА-процедурами для восстановления волос и релаксирующим массажем головы.

Под танцевальные сеты Dj Efim Ginzburg девушки в непринужденной обстановке могли обсудить свое мгновенное преображение, а также свои наряды для самого ожидаемого события июня.

К слову, всем этим балом красоты правили принты: Полина Филоненко Алена Чехова отдали предпочтение ретро-гороху, Екатерина Шпица и Екатерина Вуличенко пришли в консервативной полоске. А вот Ясмина Муратович решила подчеркнуть свою женственность и выбрала белое кружевное платье миди. Не отставала от нее и Надежда Сысоева: платье, декорированное милыми бантиками, помогло создать нежный девичий образ.

Кстати, совместно с бьюти-девичником прошла презентация новой вечерней коллекции дизайнера Евгении Линович , а звездные красотки смогли выбрать идеальный наряд для светского выхода.

Еще больше идей для создания сногшибательных бьюти-образов ты найдешь в нашей галерее!

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Фото: пресс-служба