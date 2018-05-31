Какие платья шились для императриц на венчание на царство

Обычай шить специальный наряд для венчания на царство императриц ввел Пётр Великий.

Роскошная роба для Екатерины Первой

До начала XIX века парадное платье называли робой, но стереотипное представление о рабочей спецодежде из брезента точно не относится к роскошному наряду, в котором короновали на царство супругу Петра Алексеевича.

Это было малиновое платье, состоящее из жёсткого лифа на китовом усе, широкой юбки и шлейфа. Император не поддержал отечественных производителей, а отдал заказ немецким портным и вышивальщицам.

Каждая часть наряда была искусно расшита в технике вприкреп. На ткань наносились контуры черновыми нитями, и только потом по ним шили серебром. Вышивка была дополнена аппликациями в виде корон.

Внешний вид главного символа власти держался в строгом секрете, поэтому немецким вышивальщицам пришлось слегка пофантазировать. У мастериц перед изготовлением платья не было возможности снять мерки с будущей императрицы, и чтобы не совершить роковую ошибку, они прислали в Россию не готовый наряд, а его выкройку (с запасом).

Части платья пришлось сшивать русскими портнихам. У них было всего трое суток, а их спешка и волнение навсегда остались в русской истории в виде неаккуратной складки на обратной стороне юбки и «уехавших» карманов, которые полностью утратили функциональность.

Целомудренности платью с большим декольте и короткими рукавами придавали кружева, но оценить их прелесть, увы, невозможно. Вероятно, они были спороты и перешиты на другой наряд, ведь их стоимость была сопоставима с ценой нескольких подобных платьев.

Дополняли платье туфли, которые завязывались на лодыжках при помощи широкой ленты в тон платью, чтобы такая красота не осталась незамеченной, платье слегка укоротили.

Платье с веером для Анны Иоанновны

Перед коронацией Анна Иоанновна приложила все усилия, чтобы всё прошло с величайшей «помпой». Огромное внимание уделила она и собственному наряду, который был пошит приехавшим вместе с ней из Курляндии портным Шефлером. Правда, раскроил специально выписанный из Лиона узорный шёлк русский мастер Ловцов.

Анна Иоанновна предстала на церемонии в новомодном платье терракотового цвета с жёстким лифом, юбкой на китовых фижмах, ширина которых внизу доходила до 5 метров, и с треугольным шлейфом из позолоченной парчи уникальной конструкции. При помощи специальных шнурков его можно было драпировать различными способами, тем самым меняя внешний вид наряда.

Во время венчания на царство племянница Петра Первого сопровождал искусный золоченый веер. Он был изготовлен по специальному заказу немецкими мастерами из слоновой кости, украшен резьбой и инкрустирован черепашьим панцирем.

Патриотичный наряд для Елизаветы Петровны

А вот дочь Петра Елизавета не только велела для собственной коронации сшить платье из русской парчи, но и запретила всем придворным дамам являться на церемонию в нарядах из иноземных тканей.

Наряд Елизаветы буквально ослеплял, ведь белый шелк был щедро усыпан золотым позументом и полностью заткан серебром.

Такую разновидность парчи русские портные на французский манер называли глазет. В угоду модным тенденциям XVIII века платье получило непомерно широкую юбку на фижмах (специальном внутреннем каркасе). В таком облачении императрице точно было неудобно, но она требовала и от остальных женщин соблюдать модные каноны.

По пышности юбки легко определялось придворное звание, но при этом дамы не могли с первой попытки забраться в карету, пройти в дверной проём или просто присесть на стул. Некоторые оснащали юбки специальными устройствами, позволяющими корректировать ширину подола при появлении царствующей законодательницы моды.

300 орлов для Екатерины Великой

Коронационному платью Екатерины Великой повезло больше, чем наряду первой Екатерины. На нём сохранились тончайшие льняные кружева в области декольте и на рукавах. Впервые русские портные включили в конструкцию шниг — деталь, которая делала живот более плоским. Узкую талию Екатерины в 62 см подчеркивал корсаж на китовом усе и широкая юбка на фижмах.

Наряд был пошит из серебряной парчи с подкладкой из тафты, но главным акцентом дизайна стали триста двуглавых орлов, которых вышили золоченой нитью по всей поверхности ткани.

Наряд дополняли расшитые туфли из парчи на невысоких каблуках с оригинальными застежками внахлест.

Божественное платье в стиле ампир для Александры Федоровны

Супруге Николая Первого не пришлось мучиться с фижмами, которые ко времени её коронации благополучно вышли из моды. Платье было пошито по типу русского сарафана: без жёсткого корсета и лишь слегка расширялось книзу. Для поддержания формы юбки в виде колокола и её утяжеления вниз вставили специальный обруч.

Низ платья русские мастерицы расшили стеклярусом, чтобы придать ему больше торжественности. Дополнял наряд с пышными рукавами-фонариками обязательный аксессуар — длинные перчатки.

Русский сарафан с рукавами для Марии Александровны

Коронационное платье супруги Александра II впервые было пошито с длинными рукавами. Их покрой было решено позаимствовать у ферезеи — верхней праздничной одежды на Руси конца XVII века. Общий дизайн платья и аксессуар в виде кокошника стали наглядной демонстрацией попыток возродить русский стиль в придворной моде.

Передняя планка, которая придавала платью ещё больше сходства с русским сарафаном не сохранилась. Вероятно, потому, что она была обильно украшена бриллиантами и алмазами.

Наряд для венчания на царство дополняла мантия из золотого требликатного глазета, которую изготовил фабрикант Лихачёв. Для нанесения на императорскую мантию золотых и чёрных шёлковых гербов он пригласил в Петербург 30 первоклассных золотошвеек из Торжка.

Облачение Александры Фёдоровны

Несмотря на то, что будущей императрице и её супругу Николаю II были представлены несколько эскизов от именитых модельеров, они выбрали модель, нарисованную фрейлиной Ермоловой. За удачный эскиз впервые попробовавшая себя в роли модельера женщина получила 300 рублей.

Вдохновение для предложенной вышивки она почерпнула в мотивах росписи ризниц Новоспасского монастыря — родовой усыпальнице Романовых.

Серебряную парчу заказали у Сапожникова, при этом фабриканту поручили оперативно выткать облегчённый вариант, чтобы Александре Фёдоровне с больными ногами было не так тяжело во время церемонии.

Вышивали платье монахини московского Ивановского монастыря, моделированием и кроем занималась Ольга Бульбенкова — официальная портниха дома Романовых. При этом монахини, получавшие платье по частям, критиковали госпожу Ольгу за раскрой «сикось-накось» и нежелание учесть принципы вышивания.

Впрочем, всех сложностей, возникших в процессе работы над нарядом, его владелица не узнала. На церемонии она блистала в коронационном «сарафане» из парчи, который украшали серебряные нити и любимый жемчуг императрицы. Александра Федоровна была обута в парчовые туфли на среднем каблучке, украшенные впереди небольшим бантиком и цветочной вышивкой.