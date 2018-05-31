Ещё
Полиция отобрала у наркоторговцев дорогие кроссовки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Полиция отобрала у наркоторговцев дорогие кроссовки 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Полиция графства Уилтшир, Великобритания, придумала дополнительное наказание для наркоторговцев, сообщает Daily Mail.
Теперь у дилеров при аресте изымают дорогие дизайнерские кроссовки. Таким образом их лишают того, ради чего они работали. По словам сотрудников полиции, молодые преступники считают дорогие кроссовки вроде Nike символом статуса, поэтому отбывших наказание отправляют домой в дешевых черных тапочках.
«Люди ужасно несчастны, когда мы забираем их кроссовки, но это хорошо. Мы хотим донести, что будем поступать именно таким образом с теми, кто покупает свою обувь на вырученные от продажи наркотиков деньги», — объяснил полицейский Джордж Бут.
На данный момент в центральном участке города Суиндона лежит более 100 пар конфискованных кроссовок.
В мае сообщалось, что именно брендовая обувь стала главным желанием молодых людей, а также показателем успеха и уровня достатка. Модели Triple S и Speed Sneaker французского модного дома Balenciaga приобрели такую же популярность в качестве статусных вещей, как и сумки Chanel и Louis Vuitton с паттерном из монограмм с логотипами, известных также как it-bags.
Последние новости
Кремль и Москву не изменить - только сжечь. Мнение США назвали сроки окончания антироссийских санкций В Москве водитель BMW X5 расстрелял прохожего
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как беременная Королева рассталась с мужем59
Йогиня тренирует только голых учеников78
Дакота рассказала о страшной депрессии5
Странные приспособления для женской груди1
Нюша «выдавила» грудь платьем19
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
07:11
Ученые нашли способ омолодить людей
Здоровье
02:35
«Я боялся, что ее ноги сломаются пополам»
Дети
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
10:08
Никто не знает, почему они не стареют
Звёзды
15:57
Кого назвали самыми любвеобильными звездами
Звёзды
05:55
Как выглядят идеальные мужчины
Красота Психология
01:00
8 самых перспективных звездных дочерей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение