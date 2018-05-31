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С. Собянин обсудил перспективы создания в Москве fashion-хаба
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С. Собянин обсудил перспективы создания в Москве fashion-хаба 

Агентство «Москва» 55 минут назад
Фото: Москва24
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил московский форум индустрии моды (Moscow Fashion Forum) и обсудил перспективы создания в столице fashion-хаба. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.
«Обсуждалась возможность создания в Москве fashion-хаба, включающего в себя центр прототипирования для создания новых коллекций и работы с новыми материалами; центральный шоу-рум для проведения показов; центр консультационного сопровождения компаний; акселератор для стартапов в сфере моды и креативных индустрий», — говорится в сообщении.
Отмечается, что участники встречи особенно выделили важность продвижения бренда «Made in Moscow» в сфере моды как в регионы России, так и на экспорт.
«Москва — признанный российский центр современной модной жизни. С каждым годом московские модные дома все громче заявляют о себе, в том числе и за рубежом. Развитию полноценной экосистемы в сфере дизайна и моды поможет создание единой инфраструктуры — общегородского fashion-хаба, на основе которого смогут взаимодействовать все представители отрасли. Мы договорились совместно работать над созданием такой инфраструктуры и реализацией других инициатив в сфере развития столичной моды», — приводятся в материале слова С. Собянина.
Мэр отметил, что это принесет столице дополнительный доход и тысячи новых рабочих мест для москвичей.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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