С. Собянин обсудил перспективы создания в Москве fashion-хаба

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил московский форум индустрии моды (Moscow Fashion Forum) и обсудил перспективы создания в столице fashion-хаба. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

«Обсуждалась возможность создания в Москве fashion-хаба, включающего в себя центр прототипирования для создания новых коллекций и работы с новыми материалами; центральный шоу-рум для проведения показов; центр консультационного сопровождения компаний; акселератор для стартапов в сфере моды и креативных индустрий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что участники встречи особенно выделили важность продвижения бренда «Made in Moscow» в сфере моды как в регионы России, так и на экспорт.

«Москва — признанный российский центр современной модной жизни. С каждым годом московские модные дома все громче заявляют о себе, в том числе и за рубежом. Развитию полноценной экосистемы в сфере дизайна и моды поможет создание единой инфраструктуры — общегородского fashion-хаба, на основе которого смогут взаимодействовать все представители отрасли. Мы договорились совместно работать над созданием такой инфраструктуры и реализацией других инициатив в сфере развития столичной моды», — приводятся в материале слова С. Собянина.

Мэр отметил, что это принесет столице дополнительный доход и тысячи новых рабочих мест для москвичей.