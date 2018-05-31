Ещё
7 пар эспадрилий на танкетке, которые обожают француженки
Далее:
Читайте также:
Ещё

7 пар эспадрилий на танкетке, которые обожают француженки 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Если классические эспадрильи кажутся вам слишком простой обувью, пора обратить внимание на модели с танкеткой. Вот уже второй сезон главные французские модницы Инстаграма встречают лето в эспадрильях с плетеной платформой. Парижанки Мариса Кокс @ruerodier, Шарлин @thebabooshka и Виктория @laugh_of_artist предпочитают носить их с платьями из хлопка и денима, льняными брюками и шортами с завышенной талией. Кстати, такая обувь идеально подходит для отпуска — утром в эспадрильях можно отправится на пляж, а вечером в коктейль-бар. Стоит сказать, что такие модели представлены как у люксовых марок, так и у бюджетных брендов, поэтому ваш выбор не ограничен. Мы собрали 7 лучших моделей, которые вдохновлены самыми модными образами известных французских блоггеров.
Harper’s Bazaar: последние новости
Не Balenciaga едиными: Джиджи Хадид нашла идеальные ugly shoes 53-летняя Сандра Буллок в комбинезоне с глубоким декольте спешит на шоу Джимми Киммела Ода демократии: королева Летиция в кожаных легинсах Uterque
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как беременная Королева рассталась с мужем59
Йогиня тренирует только голых учеников79
Британка стала секс-куклой после расставания5
Что говорит о женщине форма ее груди7
Странные приспособления для женской груди1
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
07:11
Ученые нашли способ омолодить людей
Здоровье
02:35
«Я боялся, что ее ноги сломаются пополам»
Дети
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
10:08
Никто не знает, почему они не стареют
Звёзды
15:57
Кого назвали самыми любвеобильными звездами
Звёзды
05:55
Как выглядят идеальные мужчины
Красота Психология
01:00
8 самых перспективных звездных дочерей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение