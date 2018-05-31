7 пар эспадрилий на танкетке, которые обожают француженки

Если классические эспадрильи кажутся вам слишком простой обувью, пора обратить внимание на модели с танкеткой. Вот уже второй сезон главные французские модницы Инстаграма встречают лето в эспадрильях с плетеной платформой. Парижанки Мариса Кокс @ruerodier, Шарлин @thebabooshka и Виктория @laugh_of_artist предпочитают носить их с платьями из хлопка и денима, льняными брюками и шортами с завышенной талией. Кстати, такая обувь идеально подходит для отпуска — утром в эспадрильях можно отправится на пляж, а вечером в коктейль-бар. Стоит сказать, что такие модели представлены как у люксовых марок, так и у бюджетных брендов, поэтому ваш выбор не ограничен. Мы собрали 7 лучших моделей, которые вдохновлены самыми модными образами известных французских блоггеров.