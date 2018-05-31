17 трендов в макияже на лето 2018: глаза, губы и кожа

Наступает лето и женщины задаются вопросом, что же изменить в своем образе, чтобы выглядеть не просто стильно, но и модно, соответствовать трендам сезона. МедикФорум решил выяснить, какие новые тренды в макияже лето-2018 нас ждут. Забегая вперед скажем, что новые тенденции очень интересные — тени для век цвета арахисового масла и пушистые брови.

Тренды в макияже глаз

Акцент в этом сезоне будет делаться на глаза. Но это не значит, что они будут ярче всего, просто большинство новых трендов касаются именно глаз. Так, в моде будут пернатые брови. Аккуратно причесанные брови ушли в прошлое, 2018 год призывает к новым, «пернатым», растрепанным бровям. Косметологи советуют расчесать немного брови в разные стороны, чтобы форма была более веерообразной. После этого можно уложить брови с помощью специального геля или даже простой туши, это даст глянцевый блеск. Также можно отказаться от черной подводки. Трендом станет подводка «для подводного плавания Tipp-Ex» белого цвета. Заменить ее можно, в целом, любой белой. Белый жидкий лайнер оказался огромным открытием на подиуме весна-лето 2018 года. Дизайнер, Лаура Бьяджотти, дала моделям белые крылатые глаза, сохраняя при этом остальную часть макияжа стандартной и минимальной. Ресницы можно тоже больше не красить. В моде будут «мальчиковые ресницы». У ненакрашенных ресниц будет момент в 2018 году. Максимум, можно использовать тонкий слой туши, чтобы она была едва заметна. Романтическая дымка на глазах тоже в тренде. Мягкие, персиковые, дымчатые глаза и лепестковые розовые губы были воплощением романтики. Им же они и остаются этим летом. Популярным проявлением романтики в женском образе. А тем, кто хочет выглядеть более заметно можно обратить внимание на популярные глаза с арахисовым маслом. Да-да, все верно. Арахисовое масло очень много этим летом. Понятно, что само масло не стоит использовать в косметике, а вот тени, которые по цвету и текстуре соответствуют маслу, можно добавить в свою косметичку. Выглядит неожиданно, но броско. Точечные рисунки возле глаз тоже будут актуальны. Можно не рисовать сложную подводку, а просто поставить несколько тонких точек у края века — это будет выглядеть смело, но неожиданно. Кроме того, это привлекает внимание к вашему взгляду, хотя не требует такой точной работы, как рисование полной стрелки. Забудьте классический кошачий глаз, возьмите урок у визажиста Кейт Джейн Хьюз и выберите вместо стредок точки.

Блеск для лица теперь можно спользовать вместо теней. Голографический блеск будет прекрасно смотреться на веке, если речь идет о вечернем макияже. Еще один вариант для глаз — глянцевые крылышки. То есть пятна блестящих теней. Глянцевое веко выглядит очень нежно и привлекает взгляд без туши и подводки, а значит, снова в тренде этим летом. Можете попробовать нежные розовые или персиковые оттенки. Нарисуйте немного блеска над вашими повседневными тенями для век, чтобы мгновенно дать вашему макияжу новый взгляд. Эксперты отмечают, что на подиумах это весной был популярен макияж каваи, он затмевает всех остальных. Почему бы не взять вдохновение от нее и добавить в свои глаза несколько блесток и звезд? Предлагается использовать крупные стразы или небольшие звездочки, чтобы глаза засияли. Если вы все-таки решите использовать черный лайнер, то он обязательно должен быть тупым. Такой рисунок получается более холодным и грубым, но эта грубость контрастирует с отсутствием остального макияжа и выглядит ярко и контрастно. Для создания такого макияжа стоит выбрать лайнер с небольшой кисточкой, которая идеально подходит для создания мягкого закругленного крыла.

Тренды в макияже губ В моду снова возвращается блеск для губ. Долгое время балом правила матовая помада, но ее время уходит и блески для губ снова актуальны. Забудьте про матовые губы, потому что блеск для губ возвращается в 2018 году.

Блеск лучше всего выбирать прозрачный, но не стоит отказываться и от красного цвета. Его можно наносить на губы неравномерно. Так, эксперты говорят, что помаду цвета вишни можно наносить на нижнюю губу, а верхнюю едва-едва покрывать тоном. Серые густые краски для губ в этом сезоне тоже актуальны. Серые губы могут казаться страшными, но на самом деле они могут быть и очень привлекательными. Если вы смелая, то можете попробовать и темную подводку для контура губ.

Тренды в уходе за кожей

В то время как блеск захватывает наши глаза и губы, скулы останутся официально без мерцания в 2018 году. Да, вы можете использовать хайлайтер, если очень хочется, но он должен быть глянцевым и ультраестественным, жемчужные кремы и розовые бальзамы станут хорошим вариантом.

Кстати, насчет розового. Розовый загар теперь тоже в моде. Выкиньте бронзатор и купите такой, у которого нежный розовый оттенок. Он сделает лицо свежее, а образ более стильным. Создайте внешний вид, смешивая немного румян с вашим бронзатором и, покрыв смесью выступающие точки вашего лица, чтобы придать коже теплое, летнее ощущение. В этом сезоне хайлайтер становится свободным, он больше не привязан к скулам или луку амура, можно создавать лучи кожи со всех сторон. Такая вот свобода, используйте хайлайтер активно и легко. Освещенная кожа требует много подготовительной работы, чтобы сияние не казалось неаккуратным. Используйте осветляющую цвет лица основу, в качестве первого фильтра, который сделает тон ровнее. Потом можете использовать обычную основу, которой вы пользуетесь всегда, а уже после можно взять хайлайтер на большой порошковой щетке и слегка нанести его на высокие точки лица. Ранее эксперты рассказали, что яркая помада делает моложе.