Почему вы неправильно носите бюстгальтер

Большинство женщин нижнему белью уделяют особое внимание, поскольку оно должно быть не только красивым, но и обеспечивать удобство. После покупки бюстгальтера дамы стараются правильно за ним ухаживать, чтобы он прослужил как можно дольше, оставаясь привлекательным и комфортным. Однако подавляющее большинство женщин, как оказалось, неправильно носит этот предмет гардероба, из-за чего он быстрее приходит в негодность.

Представительницам прекрасного пола не сложно надевать бюстгальтер, однако именно на этом шаге большинство допускают серьезную ошибку. Как показывают результаты опроса, большинство женщин выбирают самые тугие крючки, что оказалось в корне неверным решением.

Производитель нижнего белья с мировым именем ThirdLove провел среди своих клиенток масштабный опрос и обнаружил ошибку в ношении бюстгальтера именно на этапе его надевания. Подавляющее большинство женщин, как демонстрируют итоги исследования, предпочитают застегивать упомянутый предмет гардероба на самые тугие крючки, несколько процентов опрошенных отметили, что выбирают средние, и только единицы используют самые слабые крючки. В случае частого использования тугих застежек может наблюдаться быстрый износ бюстгальтера, поскольку при постоянном напряжении ткань стремительно растягивается и приходит в неопрятный вид. Эксперты советуют изначально использовать самые слабые крючки и со временем переходить на тугие, что поможет продлить время носки бюстгальтера.