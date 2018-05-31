8 модных вещей, которые необходимы девушкам с большим размером груди летом

Миниатюрные девушки вряд ли смогут оценить эту проблему, но у девушек с пышной грудью она реально существует: вы находите платье, топ или блейзер своей мечты, несете его в примерочную и с тоской обнаруживаете, что именно на груди вещь сидит так, словно на самом деле принадлежит вашей 13-летней сестре, или еще хуже — даже дышать нормально не позволяет. Точно так же как у джинсов и брюк есть некий задуманный стандартный рост, так и у одежды есть «запрограммированный» размер груди, которая в идеале должна поместиться в ту или иную вещь.

И ведь не просто поместиться, а еще и смотреться красиво. Вам наверняка на ум уже пришли несколько фасонов, которые уж точно для пышной груди не годятся. Например, обтягивающие платья из плотного шелка с предательскими выточками или сложносочиненные топы с бахромой, которые превращают грудь в некое подобие богато декорированного алтаря. Список можно продолжать и дальше, но мы лучше сосредоточимся не на плохом, а на хорошем и обсудим с вами, какие летние вещи больше всего подходят обладательницам пышной груди.

Платья-тренчи с поясом

Если у вас пышная грудь, то с этой вещью вам точно стоит поэкспериментировать летом. Ищите платье из шелковистой ткани с широким отложным воротником, а под него в зависимости от ситуации надевайте или тонкое однотонное платье на бретельках, или кружевной бюстгальтер с декоративными деталями — выйдет очень даже секси!

@candicehuffine

Слитные купальники на завязках

Именно такая модель смотрится на пышной груди чертовски соблазнительно, и не верьте никому, кто попытается убедить вас в обратном. Только помните об общих правилах подбора купальников (они, кстати, одинаковы для любого размера груди): ткань ищите поплотнее, матовую и с минимумом металлических деталей, чтобы вещь смотрелась дороже. И будет вам ваш пляжный #powersuit, как у Эшли Грэм.

@ashleygraham

Приталенные пиджаки на голое (ну или почти голое) тело

Пользуйтесь случаем, ведь такие пиджаки на девушках с маленькой грудью «висят, как на вешалке», а на вас эта вполне себе строгая щегольская вещь сразу же будет выглядеть женственно и чувственно. Ах да, и ни в коем случае не бойтесь белого цвета — по элегантности ему нет равных.

@hhasselhoff

Короткие топы всех мастей

У вас есть два варианта: купить себе короткий топ для спорта и носить его в качестве повседневного или изловчиться и подыскать себе такой, который подойдет вообще для любого образа и стиля. Что надеть к нему в пару? Любой низ с завышенной талией. И не потому, что у вас животик, а потому что низкая талия на самом деле так в моду и не вернулась, поэтому пока мы можем забыть о ней благополучно.

@rileyticotin

Платья с вырезом-лодочкой

Летом наступает время открытых плеч, так что на такие платья обладательницам пышной груди стоит обратить особое внимание. Подберите себе вырез и фасон по вкусу, но помните что всяческий избитый декор вроде крупных розочек, бахромы или гороха для пышного бюста не рекомендован, потому что банализирует фигуру с формами.

@taralynn

Рубашки поло

На лето вообще сложно придумать что-то гениальнее обычного трикотажного поло для тех, кто обожает сочетание джинсов и белых кроссовок и не собирается усложнять себе жизнь модными новинками. Почему же поло стоит порекомендовать девушкам с пышной грудью? На них оно будет смотреться очень сексуально: сразу вспоминается Мэрилин Монро , 50-е годы и юбки фасона «солнце» (клеш).

@naomishimada

Платья и комбинезоны с запАхом

Считается, что этот фасон платьев придумала дизайнер Диана фон Фюрстенберг для девушек всех комплекций. Но у нас есть стойкое убеждение, что именно обладательницам пышной груди такая модель идет больше всех. Причем не только в крое платьев, но и в виде топов и комбинезонов.

@felicityhayward

Раздельные купальники с миллионом бретелек

@bonjourclem

Каков самый выгодный фасон раздельного купальника для пышной груди? Правильно, плотный лиф с широкой основой, который будет держать грудь «в тонусе» и соблазнительно подчеркивать ее объем. Но чтобы это был не просто еще один лифчик в вашей коллекции, найдите такую модель, которая хитро декорирована всяческими бретельками и шнурками, — сложные купальники сейчас как раз в моде.

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