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Что надеть в первые (прохладные) дни лета: 3 модных лука из 3 вещей
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Что надеть в первые (прохладные) дни лета: 3 модных лука из 3 вещей 

Журнал ОК! 1 час назад
Лето подкралось незаметно, но, кажется, сезонную комбинацию майка-шорты придется на время отложить. И взамен мы собрали луки, которые хорошо сочетаются с верхней одеждой.
Платье и ботфорты
В прохладные дни можно позволить себе ультрамодное сочетание макси-платья и ботфортов. А в качестве напоминалки о том, что на улице всё же лето возьмите солнцезащитные очки (маленькая наводка: в узкой оправе они особенно привлекательны).
Платье и сапоги, всё Longchamp, очки Gigi Hadid for Vogue Eyewear
С налетом старины
Закрытое платье оно, конечно, хорошо, но настоящим мерзлячкам мы всё же советуем обзавестись телогрейкой. Носить кофту с таким ретроградным названием логичнее всего с клешенными брюками середины нулевых и ботинками-казаками.
Телогрейка Husky Wear, джинсы и ботильоны, всё Mango
Когда потеплеет
В надежде, что приложения с прогнозами врут (ну и просто на всякий случай), призываем не закидывать на дальнюю полку летнее боди и новые босоножки. Смело иксуйте последние с самыми обычными джинсами, но для верности таскайте в сменке джемпер и носки.
Джинсы J Brand, боди Reserved, босоножки Coach
Главное фото: Reserved
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