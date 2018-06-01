Что надеть в первые (прохладные) дни лета: 3 модных лука из 3 вещей

Лето подкралось незаметно, но, кажется, сезонную комбинацию майка-шорты придется на время отложить. И взамен мы собрали луки, которые хорошо сочетаются с верхней одеждой.

Платье и ботфорты

В прохладные дни можно позволить себе ультрамодное сочетание макси-платья и ботфортов. А в качестве напоминалки о том, что на улице всё же лето возьмите солнцезащитные очки (маленькая наводка: в узкой оправе они особенно привлекательны).

Платье и сапоги, всё Longchamp, очки Gigi Hadid for Vogue Eyewear

С налетом старины

Закрытое платье оно, конечно, хорошо, но настоящим мерзлячкам мы всё же советуем обзавестись телогрейкой. Носить кофту с таким ретроградным названием логичнее всего с клешенными брюками середины нулевых и ботинками-казаками.

Телогрейка Husky Wear, джинсы и ботильоны, всё Mango

Когда потеплеет

В надежде, что приложения с прогнозами врут (ну и просто на всякий случай), призываем не закидывать на дальнюю полку летнее боди и новые босоножки. Смело иксуйте последние с самыми обычными джинсами, но для верности таскайте в сменке джемпер и носки.

Джинсы J Brand, боди Reserved, босоножки Coach

Главное фото: Reserved