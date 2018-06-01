Модный гардероб по знаку Зодиака на июнь: твой идеальный образ для отпуска

Наконец-то лето! А значит, пора задуматься о том, что же взять с собой в отпуск. WMJ.ru по традиции посоветовался с астрологами, а те вынесли свой модный вердикт каждому знаку Зодиака.

Первый месяц лета в целом станет плодотворным и удачным для Овнов. Тебе не придется лезть из кожи вон, чтобы составить самый крутой пляжный look. Даже если лето ты встречаешь в городе, смело отправляйся за город в яхт-клубы или к открытым бассейнам. Для такого отдыха идеально подойдут широкополые соломенные шляпы, модные сплошные купальники и аккуратные мюли вместо сланцев.

Телец

Тельцы плодотворно поработали и заслужили отличный отдых. Впрочем, разбрасываться деньгами звезды не советуют. Это, кстати, касается и пополнения гардероба. Воздержись от необдуманных вложений и сосредоточься на «базе». Да-да, такая есть даже в отпускной тематике. Например, одно макси-платье может стать для тебя отличным спасением и днем на пляже, и вечером на тусовке. Главное — правильно подобрать аксессуары и обувь: плоский ход днем и суперудобная шпилька ночью.

Близнецы

Близнецы в июне полны сил и энергии. Отдых их тоже ждет активный, а это значит, что стоит положить в чемодан не только стильную, но и удобную обувь и одежду. Шорты в стиле сафари, легкая рубашка и никаких каблуков!

В конце июня Раков ждет запоминающаяся поездка, которая станет не просто развлечением, но и очень выгодным мероприятием, как в карьерном, так и в личном плане. Звезды советуют не переигрывать с образами и отказаться от слишком откровенных аутфитов, даже если ты собираешься на пляж, — мини-бикини лучше заменить целомудренным стильным купальником.

«Жизнь — игра, и главное в ней победа» — таков девиз Львов в июне. Пришла, увидела, победила — это о тебе на пляже. Ты весь год качала «орех» и можешь похвастаться идеально плоским животом, зачем же все это прятать под одеждой. Мини-шорты, мини-топы, мини-купальники — вот твое оружие.

Шикарный отель? Запросто! Собственная яхта — почему бы и нет? Девы в июне чувствуют себя супергероями, да и выглядят тоже отлично. Осталось только своего принца встретить и можно сказке счастливый конец дописывать. А ты ведь понимаешь, что в старых джинсах и футболке никакого happy end и быть не может? Скорее за шикарным нарядом.

Идея послать все трудности к черту и улететь на остров покажется Весам удачной, а чтобы не обременять себя раздумьями о гардеробе, они не возьмут с собой почти ничего. Путешествие налегке отличный способ проверить адаптивность своего ассортимента модных вещей. Если не уверена, что та ультрамодная юбка будет сочетаться со всеми топами, может, заменить ее на универсальную модель из денима?

Скорпион

Сексуальность Скорпионов в июне немного поутихнет, им захочется если не стабильности, то тихого и размеренного отдыха. Неспешные прогулки по новым городам, разбавленные лежанием на шезлонге и потягиванием коктейлей, — то, что нужно. Стиль одежды, кстати, тоже лучше выбирать расслабленный и непринужденный.

Стрельцам в июне звезды советуют воздержаться от поездок, которые предполагают хотя бы минимальный риск, а это значит, что байдарки, верблюдов и тому подобные развлечения стоит-таки отложить. Да-да, сафари тоже! Ты же не хочешь, чтобы твое новое шикарное платье повредил лев. Лучше найди ему применение на веранде какого-нибудь прибрежного кафе.

Козерог

Шумный отдых с любимыми друзьями — то, чего Козероги так долго ждали. Настало время перезагрузить мозги, отдохнуть телом и душой. Танцы до упаду, пляжные вечеринки и прогулки на яхте просто не могут обойтись без удобной обуви на плоском ходу и пары-тройки стильных сплошных купальников ярких цветов. А остальное и не важно, главное — рядом друзья.

Водолей

По велению сердца и звезд Водолеи в июне отправятся в путешествие на поиски своего счастья. Возможно, в новой стране ты обретешь новую профессию, а возможно, спутника жизни. Стоит быть во всеоружии. Запомни: элегантность твое все.

Начальство Рыб явно не в восторге от того, что они собрались на отдых. Опять! Хотя, кажется, они забыли, что вообще-то последний раз Рыбы летали отдыхать… кхм… даже сами не помнят когда. Чтобы расслабиться и вдоволь насладиться путешествием, тебе пригодится «стандартный» набор. Главное — возьми чемодан побольше!

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Фото: архивы пресс-служб, Shutterstock/VOSTOCK