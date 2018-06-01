Глубокие декольте, дерзкие разрезы и «голые» платья: самые откровенные наряды звезд из истории «Кинотавра»

2 июня в Сочи стартует 29-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр». Ежегодно отечественные кинодивы выходят на красную дорожку Зимнего театра, чтобы продемонстрировать себя во всей красе.

Зачастую актрисы, дабы привлечь к себе максимальное внимание фотографов, не стесняются примерять самые смелые образы. В ход идет все: глубокие декольте, дерзкие разрезы, «голые» платья… Так, например, в 2017 году чуть ли не главной звездой дорожки стала Катерина Шпица , которая выбрала ярко-красное платье в пол с экстремальным разрезом, начинающимся прямо от пояса. Похоже, актриса решила не только повторить знаменитую позу Анджелины Джоли , но и переплюнуть ее. А вот Равшана Куркова в 2014 году рискнула и вместо привычных для ее стиля элегантных нарядов выбрала «голое» платье, сквозь которое без труда можно было разглядеть все достоинства.

Приемом «декольте поглубже» в 2015 году решила воспользоваться Наталья Бардо . И, к слову, образ получился совершенно непошлым, чего нельзя сказать о наряде актрисы Нины Курпяковой, в котором она появилась в 2016 году. Голая грудь, слегка прикрывающие ее кружева и мини… В общем, полный комплект.

Хочешь узнать, кто еще из звездных красоток покорял «Кинотавр» откровенными образами? Тогда скорее листай нашу галерею и не забудь написать в комментариях, чей наряд тебе понравился больше!

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Фото:Александра Погиба / WMJ.ru, globallookpress, starface