5 сексуальных предметов женского гардероба

Сарафан

Кажется, этот вид одежды должен ассоциироваться с деревенской простушкой, однако его давно уже не шьют из ситца. Впрочем, хорошо подогнанное по фигуре платье на бретельках, может быть из недорого материала. Сарафан — изящно, женственно, нежно. Открытые плечи вызывают у сильного пола желание заботиться.

Узкие джинсы

Тут тебе ни открытых коленок, ни подола развевающегося по ветру, однако они привлекают мужчин тем, что делают фигуру стройной, визуально удлиняют ноги и подчеркивают аппетитные формы. При этом они скрывают много лишнего под плотной тканью.

Большие свитера

Уютные свитера, особенно oversize, делают образ очень чувственным. Девушка в них кажется хрупкой и беззащитной, кроме того, очень мягкой и домашней. Видимо это и привлекает мужчин.

Бейсболка и спортивная одежда

Сейчас в моде здоровый образ жизни, поэтому спортивный образ кажется сексуальным. Обычно эта одежда подчеркивает все плюсы и минусы тела, эффектные формы. А вот волосы, собранные в хвост под бейсболку, отрывают нежную шею и плечи — это очень женственно.

Рубашка

Этот предмет мужского гардероба уже давно узурпировали представительницы слабого пола. Она стала предметом делового стиля. Некоторым очень нравится вид холодной и неприступной леди.