5 сексуальных предметов женского гардероба 

Сарафан
Кажется, этот вид одежды должен ассоциироваться с деревенской простушкой, однако его давно уже не шьют из ситца. Впрочем, хорошо подогнанное по фигуре платье на бретельках, может быть из недорого материала. Сарафан — изящно, женственно, нежно. Открытые плечи вызывают у сильного пола желание заботиться.
Узкие джинсы
Тут тебе ни открытых коленок, ни подола развевающегося по ветру, однако они привлекают мужчин тем, что делают фигуру стройной, визуально удлиняют ноги и подчеркивают аппетитные формы. При этом они скрывают много лишнего под плотной тканью.
Большие свитера
Уютные свитера, особенно oversize, делают образ очень чувственным. Девушка в них кажется хрупкой и беззащитной, кроме того, очень мягкой и домашней. Видимо это и привлекает мужчин.
Бейсболка и спортивная одежда
Сейчас в моде здоровый образ жизни, поэтому спортивный образ кажется сексуальным. Обычно эта одежда подчеркивает все плюсы и минусы тела, эффектные формы. А вот волосы, собранные в хвост под бейсболку, отрывают нежную шею и плечи — это очень женственно.
Рубашка
Этот предмет мужского гардероба уже давно узурпировали представительницы слабого пола. Она стала предметом делового стиля. Некоторым очень нравится вид холодной и неприступной леди.