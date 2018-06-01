Модные тенденции: 10 красивых платьев с открытыми плечами

Еще совсем недавно, считалось, что если девушка надела платье, значит она всенепременно или идет на свидание, или у нее вечерний выход. Давно все привыкли, что для повседневной одежды, нет ничего удобнее брюк, юбок и футболок. Модные тенденции: 10 красивых платьев с открытыми плечамиНо, все меняется, и как ни странно, платье стало вновь настолько популярным, что сложно представить гардероб себя уважающей женщины без него. Во-первых, платье, это удобно. Под него не нужно подбирать множество аксессуаров и каких-то дополнительных деталей. Во-вторых, платье, это красиво. А если еще оно подчеркивает красоту вашего тела, или какой-то его части, то оно становится просто незаменимым.

Так, совершенно точно, на улице обладательниц красивой шеи и красивых плеч наступил долгожданный праздник. Платья с открытыми плечами, как никогда ранее, если только не возвращаться в самые давние времена, популярны в этом сезоне.

Дизайнеры предлагают различные решения, поэтому в магазинах можно найти многообразие моделей: с воланами, футляры, свободные, длинные, короткие, с резинкой, с рукавами… Список можно продолжать бесконечно. Но самый важный момент, который не может не радовать, теперь платье с открытыми плечами можно носить как повседневное. И совсем не обязательно ждать торжества, чтобы открыть плечи, достаточно лишь найти подходящую модель платья. Мы решили посмотреть, что предлагают самые известные дизайнеры, и сделать свою подборку, столь популярных, на сегодняшний день платьев.

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