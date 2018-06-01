«Километровая шляпа»: Рената Литвинова показала свой необъятный головной убор

Рената Литвинова — уникальная женщина отечественного шоу-бизнеса, известная в том числе своими смелыми взглядами на моду и стиль. И на днях актриса продемонстрировала поклонникам головной убор в виде широкополой шляпы, размер которой вызвал бурю чувств у почитателей звезды.

Известная российская актриса и режиссер Рената Литвинова довольно часто шокирует поклонников своими высказываниями и необычными нарядами. И хотя давние фанаты уже практически не удивляются ее авторскому гардеробу, на этот раз дива сумела превзойти даже их ожидания, показав внушительный головной убор. Всем известно, что шляпки могут стать приятным штрихом, который завершит образ и внесет нотку изящества и утонченности, однако если мы говорим о Ренате Литвинове, то ее шляпа будет центральным элементом всего туалета.

«В относительном укрытии. В жару. В Париже. В завтрак. Ожидая кофе», — поделилась Рената, показывая свой романтический образ, навеянный французской страной. К изумлению почитателей, на голове у знаменитости красовалась шляпа, под роскошными полями которой наверняка сумел бы уместиться еще один компаньон. Как ни крути, а столь дивный аксессуар абы где не купишь, и очарованным поклонникам оставалось лишь восхититься необъятными размерами головного убора и отдать должное вкусу Ренаты, ведь в столь оригинальном обрамлении артистка выглядела, как настоящая аристократка.

«Какая крутая шляпа, да она просто огромна» «Вот уж точно, счастье в шляпе» «Просто нет слов! Шляпа — всем шляпам шляпа» «На невероятной женщине километровая шляпа»

Любопытно, что Рената блистает не только утонченными женскими образами, но и использует для создания своего имиджа и сугубо мужские детали гардероба. К примеру, недавно она продемонстрировала смелый эксперимент, представив на суд модных критиков свой наряд, где в первую минуту не знаешь, чему удивляться — мужскому пиджаку или паре калош.