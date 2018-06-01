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Лето пришло — доставай шубу. Нижегородцам обещают апрельские заморозки
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Лето пришло — доставай шубу. Нижегородцам обещают апрельские заморозки
Нижегородская правда
1 час назад
Женский форум
Фото:
Нижегородская правда
Лето пришло — доставай шубу. Нижегородцам обещают апрельские заморозкиС первым днём июня. Нижегородцы в социальных сетях шутят, лето пришло — доставай шубу. Синоптики обещают заморозки. Ночью — +1, +6. Дневной максимум сегодня: +15, завтра +20.
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