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Лето пришло — доставай шубу. Нижегородцам обещают апрельские заморозки
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Лето пришло — доставай шубу. Нижегородцам обещают апрельские заморозки 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Лето пришло — доставай шубу. Нижегородцам обещают апрельские заморозкиС первым днём июня. Нижегородцы в социальных сетях шутят, лето пришло — доставай шубу. Синоптики обещают заморозки. Ночью — +1, +6. Дневной максимум сегодня: +15, завтра +20.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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