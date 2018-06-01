Платье для отпуска: как быть неотразимой

Стилист — эксперт Sobesednik.ru дает советы о том, как отобрать самый эффектный гардероб для поездки в летний отпуск.

Долгожданное лето, пора отпусков! А значит, пора задуматься: в чем отправиться на отдых. Для женщин это вопрос серьезный. Ведь так неохота везти с собой тяжелый чемодан с кучей бесполезных вещей, и в то же время хочется выглядеть шикарно, соблазнительно и неповторимо. Одним словом, магически! Как же это сделать с минимальным количеством одежды?

Прежде всего советуем обратить внимание на многофункциональные вещи, которые способны играть сразу несколько «ролей». К примеру, платье-халат. Оно не имеет ничего общего с бабушкиными халатами, а представляет собой довольно соблазнительный вариант современной летней одежды, напоминающей пеньюар. Такое платье можно носить как само по себе, если есть желание продемонстрировать достоинства фигуры, так и в сочетании с брюками и топом, если это не входит в ваши планы.

Молодым девушкам можно порекомендовать взять на отдых платье-комбинацию. Это тоже многофункциональная вещь. В качестве вечернего наряда оно будет смотреться просто сногсшибательно. Днем же его рекомендуется сочетать с футболкой, надетой вниз, а также с рубашкой или курткой, накинутой сверху. Получается довольно спокойный образ, но в то же время с изюминкой.

Еще одна незаменимая вещь, которую желательно захватить в поездку на море — платье-туника. Днем его можно носить поверх купальника для выхода на пляж, а вечером оно становится частью нарядного комплекта, если скомбинировать с брюками или легинсами. Правда, далеко не каждая туника обладает такой универсальностью. Совсем прозрачные варианты — все-таки исключительно пляжный вариант, а вот туники из полупрозрачной или непрозрачной ткани можно использовать как часть вечернего туалета.

Слева: Платье-рубашка Lacoste // Global Look PressСправа: Туника Chanel // Global Look Press

Любительницы восточной экзотики могут поразить окружающих платьем-кимоно. Тоже довольно универсальная и в то же время оригинальная вещь для летнего отпуска. Отличительная черта такого платья — широкие цельнокроеные рукава и свободный фасон, что позволяет отлично маскировать недостатки фигуры. Как правило, платья-кимоно шьют из мягких струящихся тканей — это придает их обладательницам мягкость и женственность.

Настоятельно рекомендуем взять в поездку платье-рубашку. В ней можно пойти на пляж, поехать на экскурсию, прогуляться по магазинам… В любом случае она будет уместна. А если станет прохладно, надеваем джинсы или светлые брюки — и проблема решена.

Очень удобная вещь — легкий летний комбинезон. Это брюки и блуза в одном флаконе. К тому же вещь нарядная и эффектная. В ней вы будете выглядеть элегантно и стильно.

И наконец длинная юбка-трансформер на резинке, которая легким движением руки превращается в сарафан с открытыми плечами. Такой вариант «два в одном» позволит создавать вдвое больше комплектов.

Вас вдохновили эти идеи? Если да, то вот вам еще один плюс многофункциональных вещей. Они не только универсальные, женственные и соблазнительные. У них есть и другое неоспоримое достоинство — они компактные и почти невесомые, а значит, ваш чемодан будет намного легче. Поверьте, ваш мужчина скажет вам за это спасибо.

Слева: Платье-комбинация Alberta Ferretti // Global Look Press

Справа: Платье-халат Lacoste // Global Look Press

Важные детали

Отправляясь в отпуск на море, тщательно подойдите к выбору купальников. В идеале их должно быть два, а лучше три: два раздельных разного фасона, чтобы загар ложился более равномерно, и один слитный.

Не забудьте об аксессуарах. Они сделают комплекты одежды разнообразнее и интереснее. Однако не стоит брать на отдых изделия из золота и драгоценных камней. Лучше отдать предпочтение бижутерии или украшениям из природных материалов — кожи, перламутра, кости, древесины. Это смотрится более органично, да и вы не будете беспокоиться по поводу их сохранности.

Особое внимание уделите обуви. Везти на курорт туфли на шпильке смысла не имеет, если только вы не предполагаете посещать там дорогие рестораны со строгим дресс-кодом. Зато в поездку на море нужно обязательно взять вьетнамки (имейте в виду: в них ходят только на пляже), сандалии, балетки, босоножки (можно на танкетке или на среднем каблуке), кеды или кроссовки. Важно, чтобы хотя бы одна-две пары из этого набора были проверены в предыдущей поездке, иначе вас может ждать неприятный сюрприз в виде натертых ног.

Сумки — тоже важная вещь на отдыхе. Их должно быть не меньше трех. На море никак не обойтись без пляжной сумки. Для прогулок можно взять кожаный рюкзачок, а для вечернего выхода — сумочку-клатч.

Минимум вещей — максимум комплектов

Чтобы не везти на отдых чемодан, доверху набитый бесполезными вещами, подойдите к составлению отпускного гардероба рационально. Пусть одежды и аксессуаров будет минимум, но зато они будут отлично сочетаться друг с другом и позволят составлять максимум комплектов, в которых вы всегда будете разной и неотразимой. Как этого добиться? Во-первых, нужно, чтобы все вещи гармонировали по цвету и стилю, а во-вторых, необходимо воспользоваться формулой «5, 4, 3, 2, 1». Этот набор цифр расшифровывается очень просто:

• пять верхних вещей (топ, футболка, рубашка, тельняшка, блузка);

• четыре нижних вещи (джинсы, шорты, легкие светлые брюки, юбка);

• три платья (в том числе одно из многофункциональных платьев, о которых мы рассказали);

• два купальника;

• одни солнцезащитные очки и один головной убор.

Плюс обувь (минимум 3–4 пары) и сумки (2–3 штуки).