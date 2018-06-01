Шьем летнюю одежду для детей своими руками по выкройкам Burda

Как снимать мерки и выбрать правильный размер выкройки

Выбирайте детские выкройки, ориентируясь сначала только на рост ребёнка, так как эта мерка является главной для определения размерного ряда.

Другие мерки — обхваты груди, талии и бедер — также важны, но они потребуются для уточнения размера конкретной выкройки.

Постарайтесь максимально точно снять мерки вашего ребенка, а затем сравнить их с табличными значениями и определить максимально подходящий размер.

В выкройках для детей от Burda учтены необходимые припуски на свободное облегание, поэтому вымеряйте детали выкройки и вносите соответствующие изменения только при необходимости.

Повяжите по талии ребенка эластичную или репсовую ленту и можете начинать снимать мерки

1. Рост.

2. Обхват груди: измеряется по наиболее выступающим точкам груди.

3. Обхват талии: измеряется по ленте на талии, довольно туго.

4. Обхват бедер: измеряется по наиболее выступающим точкам ягодиц.

5. Длина рукава: измеряется по внешней стороне слегка согнутой в локте руки от сочленения плеча с рукой через локоть до запястья.

Сравните полученные мерки с данными таблицы burda и максимально точно определите размер

Главное правило: для блуз, платьев, жакетов и пальто основной меркой является обхват груди, для юбок и брюк ― обхват бедер.

Выбираем ткани для летних детских моделей

► Дети в любом возрасте много двигаются, играют, гуляют, ведут активный образ жизни, поэтому при выборе тканей необходимо это учитывать. Бесспорно, натуральные ткани вне конкуренции, особенно если речь идёт об изделиях для самых маленьких деток. Такие ткани хорошо пропускают воздух, приятны к телу и дарят комфорт.

► Детская одежда на каждый день, а также модели в спортивном стиле, сшитые из тканей с эластановыми волокнами не сковывают движений, хорошо сидят по фигуре и сохраняют форму даже после многократных стирок.

► Для брючек, полукомбинезонов и легких курточек выбирайте ткани с водоотталкивающим покрытием и покрытием, повышающим износостойкость ткани и обеспечивающим её устойчивость к загрязнению.

► Для легкого летнего гардероба идеально подойдут — хлопок, лен, облегченный деним, шелковые и вискозные ткани, муслин и батист.

► Не забывайте, конечно, про хлопковый трикотаж.

Как лучше обрабатывать швы в детской одежде

✂ У грудничков очень нежная кожа, поэтому, чтобы избежать любого возможного дискомфорта, одежду для самых маленьких шейте швами наружу. Для малышей постарше, можно шить вещи традиционным способом, но швы всё же лучше сделать французскими.

✂ Для шитья изделий из трикотажа пользуйтесь оверлоком — он одновременно стачивает, срезает лишнюю ткань и обрабатывает срезы.

✂ Запошивочный шов, окантовка открытых срезов косой бейкой также подойдут для обработки швов в детской одежде, кроме того это дополнительный декор готового изделия.