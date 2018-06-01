Puma и MIT показали кроссовки с бактериями-вентиляторами

Спортивный бренд Puma и инженеры из MIT представили на миланской неделе дизайна экспериментальную спортивную одежду и обувь — кроссовки со стельками, которые определяют уровень физической активности с помощью бактерий, и брюки, обеспечивающие принудительную вентиляцию.

Коллекция называется Adaptive Dynamics и включает кроссовки с системой климат-контроля, которая адаптируется к характеру движений того, кто надевает кроссовки. Верхняя часть кроссовка сшита из пористого материала, поры которого заполнены культурой бактерий. Когда тепло тела доходит до бактериального слоя, бактерии размножаются быстрее; они питаются материалом кроссовка, поэтому чем больше тепла генерирует спортсмен, тем шире становятся поры, и тем больше воздуха они пропускают; закономерно, больше всего воздуха поступает к тем частям стопы, которые сильнее всего нагреваются.

В другой модели спортивной обуви слой, заполненный живыми бактериями, дополнен слоем электронных датчиков, которые собирают данные и передают их на внешнее устройство — смартфон или компьютер. Датчики способны регистрировать присутствие отдельных веществ, которые можно использовать как маркеры усталости, поясняют сотрудники MIT Design Lab.

“Биодизайн может стать новым способом взаимодействия человека с материалами; материал может самостоятельно менять форму в соответствии с изменениями среды, бактерии могут взять на себя последние стадии процесса производства, которые будут развиваться по мере того, как человек пользуется вещью”.

Кроме того на выставке была представлена футболка Carbon Eaters с маленьким контейнером, наполненным культурой микроорганизмов, которые реагируют на повышенную концентрацию углекислого газа в воздухе изменением цвета.