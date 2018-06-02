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Puma придумала самоуничтожающиеся кроссовки для спортсменов
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Puma придумала самоуничтожающиеся кроссовки для спортсменов 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Puma придумала самоуничтожающиеся кроссовки для спортсменовВзяв пример с носимых смарт-устройств, производители спортивной одежды решили напичкать технологиями и свою продукцию. Совместно с исследователями Массачусетского технологического института немецкая компания Puma разработала неординарные кроссовки. Под стелькой обуви находится специальная дышащая подошва. Как только ступни спортсмена начинают потеть, внутри подошвы активизируются микробы, прогрызающие подошву для лучшей вентиляции.
Помимо кроссовок, в анонсированной коллекции Adaptive Dynamics есть еще технологичная футболка. Она буквально напичкана всевозможными датчиками, собирающими биологические данные спортсмена. Затем информация передается на смартфон, где анализируется состав пота спортсмена и концентрация различных веществ в организме.
Последняя новинка — футболка из материала, реагирующего на загрязненный воздух. Если ткань контактирует с низкокачественным воздухом, она тут же темнеет. Разработчики уверены, что так спортсмены смогут выбирать наилучшие маршруты для тренировок. Стоимость представленной коллекции компания не называет.
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