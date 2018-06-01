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Лето в городе: с чем носить эспадрильи
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Лето в городе: с чем носить эспадрильи 

SNCmedia.ru 51 минуту назад
Деним
С одним из главных трендов этого лета, вещами из денима, отлично смотрится такая обувь, как эспадрильи. Это может платье, комбинезон или просто юбка. Добавляйте к образу летящую блузу, сумку-авоську и узкие очки.
Шорты
Настала пора носить наши любимые джинсовые шорты с завышенной талией. Сочетайте их с вязаными кроп-топами, футболками в стиле oversize и цветными рубашками. А в качестве обуви, конечно, эспадрильи.
Платье
Короткое летнее платье, маленькая сумка, очки и море счастья. Хрчется скорее отправиться в таком наряде гулять вдоль набережной или по парку, есть мороженое и болтать часами напролет.
Летние брюки Всем, кому надоели джинсы, советуем найти пару необычных брюк: сейчас актуальны брюки-карго, палаццо, с широкими штанинами и даже еще кюлоты. А с ними идеально гармонируют однотонные майки и эспадрильи. Добавьте плетеную сумку или шляпу, шейный платок и широкую улыбку. Нужно лето встречать!
Мы выбрали самые модные, необычные и разнообразные модели этой летней обуви. не отказывайте себе в удовольствии носить эспадрильи на платформе или с ярким принтом.
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