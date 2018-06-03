Пенелопа Крус удивила идеальным летним образом

Испанская актриса показала, как должно выглядеть правильное летнее платье.

Пенелопа Крус всегда выглядит безупречно: и на красной ковровой дорожке, и в жизни. Она не стесняется «выгуливать» остромодные и актуальные тренды даже тогда, когда в этом нет особой необходимости.

На днях звезда попала в объектив папарацци, и ее образ был выше всяких похвал! Выбор Пенелопы пал на нежно-голубое платье в стиле ретро. Мелкий цветочный узор, рюши на рукавах, ряд очаровательных мелких пуговиц, длина макси — все в этом наряде было идеально! Комплект актриса дополнила парой телесных лодочек на шпильке и белой минималистичной сумкой.

Уверены, с этого наряда актрисы стоит брать пример. Подобный комплект отлично подойдет и для деловой встречи, и для свидания, и для прогулки с друзьями. Главное — не переборщить с аксессуарами, ведь такое платье вполне самодостаточно и не требует ярких деталей.

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