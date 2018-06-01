Ещё
Chanel в третий раз в истории провел модный показ в России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Chanel в третий раз в истории провел модный показ в России 

Bigpicture.ru 24 минуты назад
Фото: Bigpicture.ru
Вечером 31 мая модный дом Chanel представил новую коллекцию одежды в Москве — в павильоне №69 («Товары народного потребления и услуги населению») на ВДНХ. БигПикча собрала фото и видео с показа.
Первый показ Chanel в Москве состоялся в 1967 году во время Международного фестиваля моды. Второе шоу в России прошло только в 2009 году: в Малом театре была представлена коллекция, посвященная русскому наследию в творчестве основательницы модного дома Габриэль Шанель.
Публикация от ReadingHelene (@chanel_not_only)
31 Май 2018 в 12:15 PDT  В этот раз компания демонстрировала межсезонную коллекцию Métiers d’art Paris-Hamburg 2017/18. Это был повторный показ: первый прошел в Гамбурге, где родился креативный директор Chanel Карл Лагерфельд.
Публикация от elena_stafyeva (@elena_stafyeva)
31 Май 2018 в 12:25 PDT  Для представления Metiers d’art марка каждый год выбирает новое место. До Гамбургской оперы это были отель Ritz Paris в Париже, киностудия Cinecitta в Риме, Зальцбург, Даллас и Дубай. Главная тема коллекции обычно выстроена вокруг места проведения показа. В этот раз в ней прослеживались морские мотивы и классический стиль марки, заданный Габриэль Шанель.
Публикация от Natela / Натела / Natuka (@natela_potskhveriya)
31 Май 2018 в 2:44 PDT  Видеопроекция на подиуме изображала движущиеся морские волны.
Публикация от Anton Ivanov (@ivanov.pravo)
31 Май 2018 в 11:59 PDT  Публикация от Anton Ivanov (@ivanov.pravo)
31 Май 2018 в 2:33 PDT  Публикация от Andreev Igor (@numero_glavred)
31 Май 2018 в 12:40 PDT  Публикация от Anna Minakova (@minavoke)
31 Май 2018 в 12:32 PDT  Публикация от Эмма Салимова (@emmasalimova)
31 Май 2018 в 2:38 PDT  Гости могли сделать переводную татуировку с якорем или с надписью Chanel.
Публикация от Майя Махрова (@mayamahrova)
31 Май 2018 в 2:07 PDT  Публикация от Masha Popova (@popmasha)
31 Май 2018 в 2:11 PDT  Приглашенным подарили сумки с символикой показа.
Публикация от Vera Vera (@tv_vera)
31 Май 2018 в 2:21 PDT  Публикация от Vera Vera (@tv_vera)
31 Май 2018 в 2:21 PDT  Публикация от Katya Fedorova (@katyfedorova)
31 Май 2018 в 1:34 PDT  Публикация от Polina Shabelnikova (@shabelnikova)
31 Май 2018 в 12:33 PDT  Публикация от Nataliya Bondarenko (@nataliya_rubeus)
31 Май 2018 в 1:47 PDT  Публикация от Irina Bichikova (@irinabic)
31 Май 2018 в 1:00 PDT  Публикация от Элина Джанибекян (@elina_janibekyan)
31 Май 2018 в 2:35 PDT  Публикация от ANNA ENDRIHOVSKAIA (@aendrihovskaia)
31 Май 2018 в 12:49 PDT  Публикация от surlamèr (@lamer_surlamer)
31 Май 2018 в 1:07 PDT
Bigpicture.ru: последние новости
Звезда «Игры престолов» изобразила бизнес-леди со стоковых фотографий, и это очень смешно Когда не можешь выбрать, в чем пойти: Balenciaga предлагает мужчинам носить «футбашки» История любви, против которой был весь мир
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мне нужно много сексуальных партнеров»147
Странные приспособления для женской груди1
Ратаковски не показала грудь, но получилось горячо8
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь7
Степаненко развеяла миф о своем похудении3
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
03:17
Безотказные способы понравиться любому
Психология
00:49
Степаненко развеяла миф о своем похудении
Звёзды
07:11
Ученые нашли способ омолодить людей
Здоровье
02:35
«Я боялся, что ее ноги сломаются пополам»
Дети
00:28
Волочкову осудили за кальян при дочери
Звёзды
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
10:08
Никто не знает, почему они не стареют
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение