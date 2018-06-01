Chanel в третий раз в истории провел модный показ в России

Вечером 31 мая модный дом Chanel представил новую коллекцию одежды в Москве — в павильоне №69 («Товары народного потребления и услуги населению») на ВДНХ. БигПикча собрала фото и видео с показа.

Первый показ Chanel в Москве состоялся в 1967 году во время Международного фестиваля моды. Второе шоу в России прошло только в 2009 году: в Малом театре была представлена коллекция, посвященная русскому наследию в творчестве основательницы модного дома Габриэль Шанель.

Публикация от ReadingHelene (@chanel_not_only)

31 Май 2018 в 12:15 PDT В этот раз компания демонстрировала межсезонную коллекцию Métiers d’art Paris-Hamburg 2017/18. Это был повторный показ: первый прошел в Гамбурге, где родился креативный директор Chanel Карл Лагерфельд

Публикация от elena_stafyeva (@elena_stafyeva)

31 Май 2018 в 12:25 PDT Для представления Metiers d’art марка каждый год выбирает новое место. До Гамбургской оперы это были отель Ritz Paris в Париже, киностудия Cinecitta в Риме, Зальцбург, Даллас и Дубай. Главная тема коллекции обычно выстроена вокруг места проведения показа. В этот раз в ней прослеживались морские мотивы и классический стиль марки, заданный Габриэль Шанель.

Публикация от Natela / Натела / Natuka (@natela_potskhveriya)

31 Май 2018 в 2:44 PDT Видеопроекция на подиуме изображала движущиеся морские волны.

Публикация от Anton Ivanov (@ivanov.pravo)

31 Май 2018 в 11:59 PDT Публикация от Anton Ivanov (@ivanov.pravo)

31 Май 2018 в 2:33 PDT Публикация от Andreev Igor (@numero_glavred)

31 Май 2018 в 12:40 PDT Публикация от Anna Minakova (@minavoke)

31 Май 2018 в 12:32 PDT Публикация от Эмма Салимова (@emmasalimova)

31 Май 2018 в 2:38 PDT Гости могли сделать переводную татуировку с якорем или с надписью Chanel.

Публикация от Майя Махрова (@mayamahrova)

31 Май 2018 в 2:07 PDT Публикация от Masha Popova (@popmasha)

31 Май 2018 в 2:11 PDT Приглашенным подарили сумки с символикой показа.

Публикация от Vera Vera (@tv_vera)

31 Май 2018 в 2:21 PDT Публикация от Vera Vera (@tv_vera)

31 Май 2018 в 2:21 PDT Публикация от Katya Fedorova (@katyfedorova)

31 Май 2018 в 1:34 PDT Публикация от Polina Shabelnikova (@shabelnikova)

31 Май 2018 в 12:33 PDT Публикация от Nataliya Bondarenko (@nataliya_rubeus)

31 Май 2018 в 1:47 PDT Публикация от Irina Bichikova (@irinabic)

31 Май 2018 в 1:00 PDT Публикация от Элина Джанибекян (@elina_janibekyan)

31 Май 2018 в 2:35 PDT Публикация от ANNA ENDRIHOVSKAIA (@aendrihovskaia)

31 Май 2018 в 12:49 PDT Публикация от surlamèr (@lamer_surlamer)

31 Май 2018 в 1:07 PDT