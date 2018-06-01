Девушек в купальниках перестали фотошопить

Бодипозитивный бренд пляжной одежды Moana Bikini выпустил новую рекламную кампанию, в которой снялись женщины с разными типами фигур. Об этом сообщает The Sun.

Акция, вдохновленная песнями певицы Бейонсе, прошла под лозунгом «Кто правит миром? Девушки!» (Who runs the world? Girls!).

В апреле дизайнеры обратили внимание на призывы плюс-сайз моделей и бодипозитивных блогеров и начали вводить для одежды своих коллекций дополнительные размеры. По статистике, XXL — средний размер, который носят американки. Они не могут приобретать качественную одежду дорогих брендов, потому что она всегда им мала.