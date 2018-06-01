Ещё
Девушек в купальниках перестали фотошопить
Далее:
Читайте также:
Ещё

Девушек в купальниках перестали фотошопить 

Lenta.ru 10 минут назад
Фото: @moana_bikini
Бодипозитивный бренд пляжной одежды Moana Bikini выпустил новую рекламную кампанию, в которой снялись женщины с разными типами фигур. Об этом сообщает The Sun.
Акция, вдохновленная песнями певицы Бейонсе, прошла под лозунгом «Кто правит миром? Девушки!» (Who runs the world? Girls!).
«Наша новая кампания для Moana Bikini должна быть как можно более реалистичной. Мы вообще не использовали фотошоп, только чуть-чуть скорректировали цвета, — рассказала основательница компании 28-летняя Карина Ирби. — Как только мы начнем различать, где в соцсетях фотошоп, а где естественность, нам всем станет комфортнее».
В числе моделей, принимавших участие в фотосессии, был дуэт Any body girls: стройная девушка Джорджия и ее плюс-сайз подруга Кейт. «В купальнике Moana Bikini я чувствую себя красивой женщиной-боссом», — отметила Джорджия Гиббс.
В апреле дизайнеры обратили внимание на призывы плюс-сайз моделей и бодипозитивных блогеров и начали вводить для одежды своих коллекций дополнительные размеры. По статистике, XXL — средний размер, который носят американки. Они не могут приобретать качественную одежду дорогих брендов, потому что она всегда им мала.
Последние новости
Кремль и Москву не изменить - только сжечь. Мнение США назвали сроки окончания антироссийских санкций В Москве водитель BMW X5 расстрелял прохожего
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Открылась тайна Юлии Барановской
Странные приспособления для женской груди1
Знаменитые дети, изменившие мир2
«Мне нужно много сексуальных партнеров»203
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь7
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
17:31
Звезды, которые застряли в образе
Звёзды
16:59
Трагедии легендарных красавиц
Звёзды
03:17
Безотказные способы понравиться любому
Психология
00:49
Степаненко развеяла миф о своем похудении
Звёзды
07:11
Ученые нашли способ омолодить людей
Здоровье
02:35
«Я боялся, что ее ноги сломаются пополам»
Дети
00:28
Волочкову осудили за кальян при дочери
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение