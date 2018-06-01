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H&M откроют мультибрендовые аутлеты
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H&M откроют мультибрендовые аутлеты 

The Blueprint 1 час назад
Фото: The Blueprint
Компания H&M готовит к открытию два магазина Afound — там будет продаваться одежда разных брендов по сниженным ценам. Будут ли это бренды, входящие в H&M Group (H&M, COS, &Other Stories, Monki и другие), пока не сообщается, но известно, что компания договорилась с 60 брендами из разных стран. Креативный директор H&M Маттиас Экберг рассказал, что это эксперимент с форматом шопинг-опыта, который может понравиться покупателям: «Идея заключается в создании инновационного мультибренда в демократичном сегменте». Впрочем, возможно, новый формат также призван решить проблему H&M с большим запасом нераспроданной одежды, оставшимся из-за падения продаж. Первые магазины Afound откроются в Стокгольме и Мальмё 14 и 16 июня, также заработает онлайн-магазин.
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