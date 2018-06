100 вариантов свадебного макияжа — выберите свой!

От ретро стиля до макияжа Мелании Трамп и Крисси Тейген. BeautyHack cделал подборку свадебных образов знаменитостей и попросил визажиста прокомментировать каждый. Краткая инструкция, как повторить макияж и какие средства использовать, прилагается!

У Мии высокий лоб. Короткая челка и простриженные виски уравновешивают пропорции лица.

Сдержанный свадебный макияж актрисы подойдет зрелым невестам. Чтобы подчеркнуть естественную красоту, используйте тон Double Wear от Estée Lauder, а проблемные участки замаскируйте консилером Creamy Concealer от Bobbi Brown. На губы и скулы — тинт Becca оттенка Watermelon. Минеральная пудра High Definition от Make Up For Ever создаст легкий эффект прозрачности. Для макияжа глаз используйте черную тушь, песочные тени из палетки Tartelette in bloom clay palette от Tarte и тени Eye Tint от Giorgio Armani (для внутренних уголков глаз).

Свадебный макияж Кейт Миддлтон делала Ханна Мартин. Визажист выбрала классический образ, актуальный во все времена.

Чтобы сделать подобный макияж, используйте тон, идеально подходящий коже, тушь, черный карандаш для глаз (например, из коллекции Perversion от Urban Decay или бренда Posh c перманентным эффектом) и румяна Les Merveilleuses LADURÉE или Becca Flowerchild.

Для губ — увлажняющая помада Clarins Rouge Eclat оттенка Nude Rose. Завершат мейкап четко прорисованные брови.

Грейс Келли

Образ для девушек с медовым оттенком волос. Чтобы сделать «фарфоровую» кожу, нанесите базу под тональное средство, а сверху — светлую пудру. Для акцента на губы и глаза используйте моделирующую помаду Pure Color Envy от Estée Lauder и тени из новой коллекции Estée Lauder & Victoria Beckham, которая скоро появится в продаже.

Для мягкого взгляда выбирайте коричневый карандаш (Teddy Eye Kohl от M. A. C) и коричневую тушь. Еще один акцент — неграфичные, но яркие брови.

Редкое, но удачное сочетание карих глаз, смуглой кожи и светлых волос. Здесь главное — идеальная кожа. Начинайте макияж с нанесения сияющей базы Météorites от Guerlain, затем — тон Luminous Silk Foundation от Giorgio Armani Beauty, кремовый хайлайтер Shimmering Skin Perfector Becca и закрепите макияж пудрой Laura Mercier и сухим корректором Pro Longwear Blush в оттенке Baby Don't Go от M. A. C. Сияние скулам можно придать хайлайтером Glow Kit от Anastasia Beverly Hills.

Выбирайте высокий пучок, если у вас овальная форма лица. К нему подойдет классический макияж: коричневые перламутровые тени, сияющая кожа и розовый блеск. Я бы использовала палетку Eye Reviver от Dior, тон Estée Lauder и шиммер Bobbi Brown.

В день свадьбы у Кейт был максимально естественный макияж. Ее визажист, скорее всего, использовал bb-крем или кушон, тушь, розовые румяна, которые одновременно освежают скулы и оттеняют глаза. Используйте бальзам Eos и румяна холодного оттенка. Такие есть в палетке Blush’n’Bloom Palette у Dior.

Поппи Делевинь

У Поппи наращенные или накладные ресницы, а уголки глаз выделены сияющими тенями (Giorgio Armani Eye Tint, оттенок 11). Подведите нижнее веко медными тенями ColourPop, а на губы нанесите нюдовую помаду от Dior.

Для идеальной кожи используйте Liquid Lift Foundation от Make Up For Ever, компактную пудру Estée Lauder Double Matte и корректор на скулы Anastasia Beverly Hills.

У Меган идеальная овальная форма лица. Здесь хорошо работает и прическа, которая визуально удлиняет лицо.

Актриса не изменяет своему стилю: черные стрелки и легкие волны.

Я бы использовала тон Estée Lauder, пудру и золотой иллюминайзер Marcelle. Они подчеркнут загар. На скулы — розовые румяна M. A. C Powder Blush, на губы — блеск Dior Addict Gloss.

Сделайте стрелки коричневым карандашом Teddy Eye Kohl от M. A. C и прокрасьте межресничное пространство черной подводкой M. A. C — макияж глаз будет ярким и четким. Для такого образа я бы выбрала губную помаду Girl About Town от M. A. C. Ягодный оттенок визуально осветляет зубы (в отличие от морковных оттенков красного, с которыми надо быть аккуратнее).

В данном случае коричневые матовые тени из палетки Tartelette Amazonian Clay Matte Eyeshadow Palette визуально скорректируют нависшее веко и увеличат глаза. Девушкам азиатской внешности важно правильно подобрать оттенок тонального крема: он должен быть с желтым, золотым, песочным подтоном. Такие оттенки есть, например, у M. A. C.

Бар Рафаэль

У Бар есть веснушки, которые она не скрывает. Для создания похожего макияжа советую полупрозрачное тональное средство (например, от Dior, Estée Lauder или кушон от Missha), M. A. C Studio Finish Skin Corrector на скулы и в уголки глаз, сливочные матовые тени под бровь.

Собранные в пучок волосы подчеркивают широкие скулы, берите на заметку.

Макияж: увлажните кожу базой Embryolisse, нанесите легкий тональный флюид Encre de Peau от YSL и рассыпчатую пудру Givenchy Prisme Libre. На веко — матовые сливочные тени, на нижнее веко и в уголки глаз — тени орехового оттенка из палетки Givenchy, например.

Оливия Палермо

Грамотно подобрав насыщенность и цвет теней для смоки айс, можно не только скорректировать форму глаз, но и подчеркнуть глубину взгляда.

Для карих глаз, как у Оливии, советую тени глубокого коричневого цвета с черничным подтоном. Они есть в палетке Guerlain La Petite Robe Noire. Советую растушевать их на границе подвижного века с коричневыми матовыми тенями из палетки Tartelette Amazonian Clay Matte Eyeshadow Palette. Нижнее веко затемняйте лишь в уголках.

Крисси Тейген

У Крисси идеальная сияющая кожа. Для этого наносите Météorites от Guerlain как базу под тон, тональное средство Giorgio Armani Luminous Silk Foundation, кремовый хайлайтер и тинт Becca Watermelon, чтобы подчеркнуть скулы. Такой вариант макияжа подойдет девушкам с круглым лицом, не забудьте завершить мейкап коррекцией формы лица с помощью палетки Anastasia Beverly Hills Contour Kit.

На губы достаточно нанести прозрачный блеск Dior Addict.

Кристин Каваллари

Визажист сделал акцент на губы, выбрав морковный оттенок. Оранжевый цвет освежает лицо, хороший вариант, если на коже есть покраснения. Поверх помады нанесите блеск Levres Scintillantes Glossimer в оттенке 146 от Chanel . Единственный нюанс — кожа не должна быть слишком бледной.

100 вариантов свадебного макияжа — выберите свой! (часть 2)

100 вариантов свадебного макияжа — выберите свой! (часть 3)

100 вариантов свадебного макияжа — выберите свой! (часть 4)

100 вариантов свадебного макияжа — выберите свой! (Часть 5)

100 вариантов свадебного макияжа — выберите свой! (Часть 6)

100 вариантов свадебного макияжа — выберите свой! (часть 7)

Текст: Юлия Козолий