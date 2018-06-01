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5 слагаемых идеального гардероба по Иву Сен-Лорану
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5 слагаемых идеального гардероба по Иву Сен-Лорану 

Harper’s Bazaar 47 минут назад
Фото: Saint Laurent
В десятую годовщину со дня смерти дизайнера вспоминаем его главные изобретения, список которых он сформулировал так:
"Я чувствую, что создал гардероб современной женщины и участвовал в трансформации своей эпохи. Я делал это при помощи одежды и очень горжусь тем, что женщины всего мира носят сегодня брючные костюмы, смокинги, двубортные жакеты и тренчи. В этой жизни я жалею лишь об одном — что джинсы придумал не я. В них есть выразительность, скромность, сексуальность и простота — все, что я ценю в одежде".

Черный цвет

С 1959 года в творчестве Ива Сен-Лорана царил радикальный черный, который помог дизайнеру разрушить стену между кутюрной роскошью и практичностью. С его благословения женщины облачились в черные водолазки и мини-юбки, черные брючные костюмы и пальто-бушлаты, наконец, черные шелковые комбинезоны и платья-трапеции, подчеркнуто женственные силуэты которых не перебивала пестрая палитра, ведь контраст черного и белого дизайнер находил эффектнее самых ярких принтов.

Смокинг

В 1962 году Ив Сен-Лоран произвел настоящую модную революцию: он переосмыслил классический мужской костюм и, придав ему сексуальности, представил первый женский смокинг. Мужские костюмы женщины отваживались носить и раньше, однако специально для них брючных костюмов никто не шил. Мир моды было возмутился, но самые смелые женщины своего времени — Катрин Денев, Франсуаза Арди и Лайза Миннелли — приняли модный вызов и вошли в историю.

Тренчкот

То же самое Ив Сен-Лоран проделал с военным бушлатом и непромокаемым удлиненным плащом, придуманным Томасом Берберри, основателем Дома Burberry, в 1914 году. Самым известным любителем тренчкотов долгое время оставался Хамфри Богарт, но именно Ив Сен-Лоран в 1962 году оказался тем, кто приспособил этот вид одежды к женской фигуре.

Платье-трапеция

Ив Сен-Лоран был одним из тех, кто стоял у истоков союза моды и искусства. Он много работал в паре с современными художниками и искал вдохновение в знаменитых произведениях искусства своего времени. Так на свет появилась коллекция «Трапеции», в которой дизайнер представил знаменитое платье А-силуэта графичной расцветки, отсылающей к работе Пита Мондриана «Композиция с красным, синим и желтым». Сегодня вещи из коллекции «Трапеции», как настоящие произведения искусства, выставляются в музеях. Их можно увидеть в нью-йоркском Метрополитен-музее, в Музее Виктории и Альберта в Лондоне и в амстердамском Рейксмюсеуме.

Куртка сафари

Удлиненный жакет из льна или хлопка с пояском и четырьмя карманами первыми начали носить британские солдаты во время колонизации Индии в начале XIX века. В 1933 году этот предмет гардероба популяризировал поклонник сафари в Восточной Африке Эрнест Хемингуэй, а в 1950-х и 1960-х годах — Кларк Гейбл, Чарлтон Хестон и Питер О'Тул в «Лоуренсе Аравийском». Однако мировую славу куртка сафари получила благодаря Иву Сен-Лорану. Начиная с 1966 года дизайнер включал ее в каждую свою коллекцию, а в 1968-м очередную модель так и назвал — "Африка".
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