В чем отметить самые яркие события лета: 5 модных луков, собранных на распродаже

Если вам срочно нужны обновки для концерта или фестиваля, а до ближайшей зарплаты еще далековато, самый очевидный выход — онлайн-распродажа. На сайте KUPIVIP.RU, где сейлы не сезонные, а постоянные, урвать вещи тяжеловесных брендов и демократичных марок с 60%-скидкой можно в любое время дня и ночи. Вместе с командой KUPIVIP.RU мы выбрали для вас несколько самых значимых летних мероприятий и собрали подходящие луки к каждому из них. И да, конечно же в этих скидках нет никакого подвоха, просто их байеры действительно работают (уже 10 лет, между прочим).

Geek Picnic

Выделиться в толпе любителей науки и технологий непростая задача, но мы знаем, как ее решить. Миксуйте свободные брюки с элегантными босоножками на тонких ремешках, а для контраста добавьте грубую косуху и вещи с кричащими принтами. Так и победите.

Топ Moschino (19 650 руб. вместо 26 950 руб.), брюки American Apparel (360 руб. вместо 4 990 руб.), куртка Gucci (187 990 руб. вместо 453 390 руб.), сумка C'N'C Costume National (3 550 руб. вместо 11 990 руб.), босоножки M.Gemi (9 990 руб. вместо 25 250 руб.)

Bosco Fresh Fest

На этом фестивале обстановка прямо располагает к модным экспериментам, и мы решительно советуем вам сочетать несочетаемое. Проще всего осуществить этот план можно с помощью принтов: подберите платье, сумку и браслет с разными рисунками и уравновесьте образ обувью нейтрального цвета.

Платье Oodji (2 299 руб.), клатч Kenzo (13 590 руб. вместо 16 850 руб.), браслет Divetro (3 250 руб. вместо 5 000 руб.), шлепанцы R&Renzi (9 850 руб. вместо 20 290 руб.), очки Salvatore Ferragamo (14 590 руб. вместо 22 600 руб.)

Концерт Dua Lipa

Дуа Липа — не просто классная певица, но еще и новый трендсеттер. Так что в ее гардеробе определенно есть что подсмотреть. Любимый прием Липы — микс вещей на стыке спорта и гламура — однозначно избавит вас от проблемы выбора. Хватайте самое сексапильное искрящееся платье в пайетках и комбинируйте его с кроссовками и олимпийкой, отделанной лампасами.

Платье O.Nicosanti (15 690 руб. вместо 24 890 руб.), толстовка Moschino (48 990 руб. вместо 69 850 руб.), кроссовки Dior (45 890 руб. вместо 90 150 руб.), серьги Patricia Bruni (2 650 руб. вместо 7 400 руб.), рюкзак Billionaire (30 990 руб. вместо 119 050 руб.)

Стиль певицы Lorde тоже по-своему уникальный: больше всего на свете она любит джинсы и прозрачные блузы. Это всё наводит нас на мысль о самом модном аксессуаре сезона — бралетте. К последнему, кстати, очень легко подобрать брюки, ну а если для вас это слишком смело, прихватите с собой тонкую водолазку в качестве подстраховки.

Бралетт Gossard (4 990 руб. вместо 7 250 руб.), водолазка Elie Tahari (12 990 руб. вместо 23 950 руб.), джинсы Saint Laurent Paris (30 750 руб. вместо 44 650 руб.), сумка C'N'C Costume National (3 950 руб. вместо 16 990 руб.), сандалии Berkonty (4 990 руб. вместо 13 550 руб.)

VK Fest

Дресс-код VK-Fest, кажется, самый всепрощающий. Поэтому пользуйтесь случаем и испытайте уже в действии любимую комбинацию моделей-миллениалов — поло с велосипедками и каблуками.

Поло Galvanni (4 850 руб.), шорты McQ Alexander McQueen (7 450 руб. вместо 25 950 руб.), рюкзак Valentino (61 550 руб. вместо 150 250 руб.), сабо SpringWay (3 890 руб. вместо 4 390 руб.)