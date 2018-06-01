Ещё
Дизайнеры обратили внимание на забытую часть тела
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дизайнеры обратили внимание на забытую часть тела 

Lenta.ru 24 минуты назад
Фото: Lenta.ru
В новых коллекциях знаменитых брендов вновь появилось несколько вариантов обуви с пальцами ног, сообщает Vogue.
Необычные ботинки, сандалии и слиперы, популярные несколько лет назад, показали сразу несколько дизайнеров. Среди них оказался креативный директор испанского модного дома Loewe Джонатан Андерсон. В официальном Instagram-аккаунте компании Jonathan Anderson опубликовали сразу несколько фотографий с «самой отвратительной обувью на свете», по мнению издания Vogue.
Например, в коллекцию Loewe Resort 2019 вошли слиперы с рисунками в виде черных и белых стоп.
Также фирма представила черные сандалии с выпуклыми пальцами и камнями, покрытыми кожей.
Поклонники не одобрили тренд и написали негативные отзывы в комментариях в соцсетях.
«Боже мой, мои глаза, остановитесь», — просили одни.
«Я ненавижу стопы, это мой самый страшный ночной кошмар», — писали другие.
В мае «папины кроссовки» стали одной из самых продаваемых вещей года. Знаменитости наводнили свои страницы в соцсетях фотографиями в этой обуви, однако пользователи соцсетей посчитали ее уродливой. В 80-х и 90-х годах ХХ века такие кроссовки пользовались спросом в основном у отцов семейств, отсюда и произошло их название.
Последние новости
Кремль и Москву не изменить - только сжечь. Мнение США назвали сроки окончания антироссийских санкций В Москве водитель BMW X5 расстрелял прохожего
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Открылась тайна Юлии Барановской
Странные приспособления для женской груди1
Знаменитые дети, изменившие мир2
«Мне нужно много сексуальных партнеров»203
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь7
Видео
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
17:31
Звезды, которые застряли в образе
Звёзды
16:59
Трагедии легендарных красавиц
Звёзды
03:17
Безотказные способы понравиться любому
Психология
00:49
Степаненко развеяла миф о своем похудении
Звёзды
07:11
Ученые нашли способ омолодить людей
Здоровье
02:35
«Я боялся, что ее ноги сломаются пополам»
Дети
00:28
Волочкову осудили за кальян при дочери
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение