Виктория Бекхэм продемонстрировала роскошную фигуру в облегающем платье

Виктория Бекхэм — лучшая реклама ее собственного именного бренда одежды. После того как 44-летняя дизайнер появляется в нарядах своего авторства, они сразу же переходят в разряд sold out. Изумрудное платье из коллекции Pre-Fall 2018 ждет такая же участь. Виктория выбрала его для похода на свадьбу своей подруги, дополнив атласное платье с глубоким вырезом на спине ярко-алыми лодочками.

Wearing my #VBPreAW18 Open Back Drape Dress and my Eva Pump in stores and at my website x VB #VBDoverSt victoriabeckham.com Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) 31 Май 2018 в 6:56 PDT