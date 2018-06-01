Выбираем комбинезон на лето-2018: самые стильные варианты

1. Льняной в полоску

Мы уже рассказывали о том, что этот тренд бьет рекорды по популярности, поэтому в вашем гардеробе определенно должно оказаться платье, сарафан или хотя бы юбка из льна в полоску! Но, возможно, вам больше приглянется полосатый комбинезон, ведь смотрится он просто шикарно.

2. Джинсовый

Когда говорят о джинсовых комбинезонах, нет-нет да и представляется что-то вроде униформы для проведения строительно-ремонтных работ. Но долой стереотипы, джинсовый комбинезон может быть весьма изысканным!

3. Сафари

В каменных джунглях стиль сафари прижился прочно, и смотрятся вещи в этом стиле по-городскому утонченно. Если вам все же не очень по душе грубоватость истинного сафари, попробуйте более рафинированные варианты, в которых на первый план выходит женственность кроя.

4. Элегантный черный

Самый универсальный вариант, который только можно придумать: наденьте белые кроссовки в сочетании с джинсовой курткой и стильным рюкзаком — и у вас готов отличный комплект для прогулки в парке. Наденьте изящные лодочки, дополнив их контрастным клатчем и украшениями — и получите вечерний образ.

5. Мини

Короткий комбинезон называется ромпер, но как его ни назови, суть от этого не изменится. Как правило, считается, что ромперы более уместны на пляже, но опять-таки из этого правила масса исключений, ведь короткий комбинезон может быть выдержан в весьма строгом стиле.

6. С открытыми плечами

Поскольку мода на открытые плечики продолжает нас радовать уже который сезон, комбинезоны эта тенденция не миновала. Прекрасно будут смотреться как варианты с фигурными вырезами, так и открытые комбинезоны-бандо. Лишь бы погода позволяла!

7. Пляжный

Безусловно, пляж — место, для которого ромперы созданы! В них удобно, комфортно, не жарко и не холодно, а разнообразие фасонов и видов более чем увлекает. Поиграйте со стилями: бохо, кантри, прованс, здесь возможно абсолютно все.

8. Вечерний

Кто сказал, что для вечернего выхода подойдет лишь платье или, на крайний случай, брючный костюм? Комбинезоны могут составить им достойную конкуренцию, ни капли не уступая по богатству отделки.