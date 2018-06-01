50 необычных (лучших!) сумок из новых коллекций

Ритейлеры, универмаги и шоу-румы российских дизайнеров к лету готовы: мы нашли в их новых коллекциях необычные шопперы, тоуты, кросс-боди и клатчи, которые будем носить с легкой одеждой и открытой обувью.

Необычная сумка — это когда вместо минималистичной кожаной фактуры на ней нарисованы лицо «Венеры» Сандро Боттичелли (My Bacio), обложка «Войны и Мира» (Foliant), фасад Исаакиевского дворца (Paul Smith), пес Кита Харинга (Coach) или комиксы лондонской художницы Бриджит Эльвы (Prada). Такой аксессуар оттягивает внимание от наспех надетых треников или испачканной мороженным футболки, а еще украшает интерьер не хуже авторского арт-объекта.

Стейтемент-вещи также есть в весенне-летних коллекциях Balenciaga, пропустившего голубой уикендер через шредер, Chanel , сделавшего пластиковые шопперы специально для петербургской погоды, Off-White, прикрепившего к клатчу обычный канцелярский зажим, Calvin Klein, поместившего на сумку-ковш фотоработу Уорхола, и Chloe, вдохновившегося фильмом «Сталкер» Андрея Тарковского . В этом сезоне бренды, наконец, научились сочетать отличный дизайн и функциональность аксессуаров — в их «придумки» помещается все, что нужно для работы и отдыха — будь то огромная косметичка или тяжелый ноутбук.

Российские дизайнеры тоже не отстают и придумывают свое видение сезонных трендбуков: Никита Моисеенко из Sorry I'm not выпустил кожаный пакет с «позолотой» (и оммажем работе Демны Гвасалия), победительница нашего конкурса «Новые имена в дизайне» Ольга Чернощекова сделала круглую сумку-ядро (и она крепится к запястью!), Юлия Новикова из Novik Love вырезала аксессуар из дерева (а точнее из остатков после вырубки бука), а бренд из Петербурга Polyarus продырявил и разукрасил автомобильные шины (нет, мы не шутим!).

Хотя мужчинам не нужен ни классный дизайн, ни необычные материалы: их сумка должна быть функциональной, неубиваемой, желательно черной и сочетающейся с официальным костюмом и с одеждой в стиле athleisure. Мы нашли такие в магазине «Отдел», у локальной марки Arny Praht, в мультибренде Rendez-Vous, Bosco di Ciliegi на Невском проспекте, а также на распродаже в крупнешйем онлайн-ритейлере Farfetch. Там аксессуары (и не только!) на лето можно купить с 50-процентной скидкой.