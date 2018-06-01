Дочери Жасмин, Стаса Михайлова, Ирины Слуцкой, Яны Батыршиной, Юлии Пересильд и других звезд вышли на модный подиум 

Звездные дети поучаствовали в показе детских дизайнерских платьев SASHA KIM.
На днях в в LotteHotel состоялось модное светское мероприятие — показ детских дизайнерских платьев SASHA KIM. В образах принцесс на подиуме появились дочери многих звезд отечественного шоу-бизнеса.
Среди прочих попробовали себя в роли моделей юные дочери певицы Жасмин, исполнителя Стаса Михайлова, фигуристки Ирины Слуцкой, гимнастки Яны Батыршиной и актрисы Юлии Пересильд. А открывала показ дочь Филиппа Киркорова.
Дочки Стаса Михайлова прибыли на модный показ в сопровождении мамы — Инны Михайловой.
А дочерей Юлии Пересильд привел на светское мероприятие их отец, режиссер Алексей Учитель.
Фото: пресс-служба
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