Дочери Жасмин, Стаса Михайлова, Ирины Слуцкой, Яны Батыршиной, Юлии Пересильд и других звезд вышли на модный подиум

Звездные дети поучаствовали в показе детских дизайнерских платьев SASHA KIM.

На днях в в LotteHotel состоялось модное светское мероприятие — показ детских дизайнерских платьев SASHA KIM. В образах принцесс на подиуме появились дочери многих звезд отечественного шоу-бизнеса.

Дочки Стаса Михайлова прибыли на модный показ в сопровождении мамы — Инны Михайловой

А дочерей Юлии Пересильд привел на светское мероприятие их отец, режиссер Алексей Учитель

Фото: пресс-служба

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