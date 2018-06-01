Настоящие принцессы и просто красавицы: дочери Пересильд, Киркорова, Жасмин и других звезд блеснули на модном показе

В LotteHotel маленькие принцессы, их родители и друзья очутились в настоящей сказке, которую подарил им показ детских дизайнерских платьев Sasha Kim.

WMJ.ru: последние новости

Малахова пришла на презентацию UNIQLO с детским бантиком, а Понарошку в необъятном платье

Ярко-желтые, с Микки Маусом и не только: 15 самых модных чемоданов для отпуска на любой вкус и кошелек

Котова пришла на показ Evgeniya Kryukova Couture в небесном шелковом платье, а Малахова — в полупрозрачной кофте и с бантом на голове