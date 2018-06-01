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Настоящие принцессы и просто красавицы: дочери Пересильд, Киркорова, Жасмин и других звезд блеснули на модном показе
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Настоящие принцессы и просто красавицы: дочери Пересильд, Киркорова, Жасмин и других звезд блеснули на модном показе 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
В LotteHotel маленькие принцессы, их родители и друзья очутились в настоящей сказке, которую подарил им показ детских дизайнерских платьев Sasha Kim.
Звездные дети выступили в роли моделей на показе новой коллекции платьев Sasha Kim. Сказочные образы принцесс представили дочки Филиппа Киркорова, Жасмин, Юлии Пересильд, Стаса Михайлова, Иланы Юрьевой и других звезд. Открыла показ Алла-Виктория Киркорова.
Дочка Аллы и Расима Акперовых оказалась самой непосредственной и резвилась на подиуме, даже не пытаясь изображать модель. Сама хозяйка праздника, Евгения Ким, призналась, что результат превзошел все ее ожидания и она невероятно счастлива, что праздник удался.
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Фото:пресс-служба
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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