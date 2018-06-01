5 советов, как сэкономить на шопинге

Время летних распродаж вот-вот начнется — и многие из нас заранее предвкушают многочисленные покупки по сниженным ценам, ведь так хочется побаловать себя и приобрести подарки для близких. Несмотря на всю кажущуюся привлекательность шопинга во время сезонных сейлов, лучше все же остановиться и подумать — существуют ли способы еще больше сэкономить? Да, они есть — и лучше узнать о них до того, как вы окажетесь в дурманящем разноцветье товаров с яркими скидочными бирками.

Если следовать нескольким несложным советам, тоудастся купить действительно хорошие вещи, которые можно будет с радостью использовать не один сезон — и сберечь бюджет для других покупок. Что важно знать, чтобы шопинг стал настоящим удовольствием?

Бережно относитесь к уже имеющимся вещам

Звучит несколько парадоксально, правда? Казалось бы, какое отношение имеют к шопингу уже купленные вещи? Самое прямое. Если вы умеете грамотно ухаживать за одеждой и обувью, вы увеличите срок их службы и вам придется докупать основные вещи из базового гардероба куда реже. Важно уметь обращаться с одеждой бережно и аккуратно: пальто и шубы хранить в чехлах, вовремя обращаться в химчистку с загрязненными вещами.

При самостоятельных стирке и глажке дома всегда нужно читать лейблы и соблюдать все предписания производителя. Некоторые из тех, кто срезает этикетки сразу после покупки, чтобы они не натирали кожу, вклеивают их на специальный лист с описанием одежды, чтобы не запутаться. Возможно, стоит взять такой метод на вооружение.

Покупайте на распродажах действительно нужное

Конечно, очень сложно удержаться от покупки пятого по счету джемпера или двадцатого платья, если на них объявлена хорошая скидка. Нам кажется, что мы экономим, покупая такие вещи, — но на самом деле мы тратим. Особенно в тех случаях, когда совершаем спонтанные приобретения совершенно ненужных нам вещей.

Одно дело — использовать распродажу для покупки нового пальто, потому что оно действительно необходимо. И совершенно другое — приобретать еще пять рубашек к имеющимся в шкафу десяти, хотя в реальности вы не вылезаете из майки и джинсов и вообще одеваетесь в стиле спортивного кэжуала.

Отправляясь за покупками в период распродаж, всегда составляйте списки вещей, которые будут сочетаться с уже имеющимися в гардеробе. Старайтесь покупайте только их, какими бы соблазнительными ни казались другие предложения. Для совсем отчаянных шопоголиков можно оставить одну позицию на «то, что понравится». Но и в этом случае лучше всего отложить вещь и погулять по торговому центру хотя бы полчаса-час или сходить в кино. Если и после этого вы будете продолжать хотеть купить «вот те брюки лимонного цвета в цветочек, да еще так дешево» — вернитесь и купите.

Делайте покупки в Интернете

Современному человеку не нужно объяснять, что совершать покупки в онлайн-магазинах — удобно и часто очень выгодно. Такие магазины не платят арендной платы торговым центрам и не начисляют зарплаты продавцам, да и расходы на рекламу у них бывают смешными. Так что цены на товары там часто оказываются существенно ниже, чем у тех же марок в настоящих шопинг-центрах.

С размерным рядом часто оказывается разобраться проще, чем кажется начинающему шопоголику, — тем более, что многие магазины позволяют сперва примерить доставленные вещи и только потом оплачивать те, что подошли. Лучше всего покупать на проверенных сайтах — особенно если на них уже делались приобретения кем-то из друзей и они остались довольны сервисом.

Выбирайте правильно время покупок

Да, многие из нас работают — поэтому в субботу днем в торговых центрах просто толпы народу и длинные очереди в примерочные. В такой толчее, духоте и суматохе шопинг вряд ли принесет удовольствие, поэтому лучше всего найти возможность и выбрать другой день, когда людей будет поменьше. Самыми спокойными продавцы называют утренние часы после открытия в будние дни. Кроме того, не стоит лениться и сравнивать цены на похожие или одинаковые товары в разных бутиках — иногда разница может оказаться фантастической.

Используйте карты скидок

Даже если вы не очень любите ходить по магазинам, все равно покупки делать приходится. Наверняка у вас есть знакомая с полным комплектом скидочных карт — или коллега, у которого есть промокод для совершения покупки по сниженной цене. Прежде чем отправляться покупать нужную вам вещь, попробуйте расспросить окружающих — очень может быть, что с их помощью приобретение получится сделать гораздо дешевле обычного. Обратите внимание, что некоторые карты не действуют в период распродаж или на определенную категорию товаров — например, на элитную парфюмерию.