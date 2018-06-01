На ВДНХ показали кутюрные платья

Коллекция, впервые показанная в декабре 2017 года в новом гамбургском концертном зале —Эльбской филармонии. Декорации, отсылавшие к теме грузового порта Гамбурга, были воссозданы на ВДНХ в павильоне № 69 с учетом его архитектурных особенностей. В основе идеи коллекции — форма моряков торгового флота, креативно переработанная креативным директором дома Карлом Лагерфельдом

Во время Недели высокой моды в Париже компания Chanel представила ювелирную коллекцию haute joaillerie под названием L'Esprit du Lion («Львиный дух»). В коллекцию вошли кольца, серьги, колье, сотуары, браслеты и вечерние часы из белого и желтого золота с бриллиантами (бесцветными и желтыми), желтыми бериллами, сапфирами разных оттенков и топазами. Всего в линии 53 предмета. Создатели украшений вдохновлялись фигурами львов из дерева, мрамора и бронзы из парижской квартиры Габриэль Шанель на рю Камбон, 31.