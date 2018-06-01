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На ВДНХ показали кутюрные платья
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На ВДНХ показали кутюрные платья 

Lenta.ru 29 минут назад
Фото: Lenta.ru
В Москве в павильоне выставочного комплекса ВДНХ прошло дефиле коллекции модного дома Chanel «Париж-Гамбург» Métiers d’art 2017/18, сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Коллекция, впервые показанная в декабре 2017 года в новом гамбургском концертном зале —Эльбской филармонии. Декорации, отсылавшие к теме грузового порта Гамбурга, были воссозданы на ВДНХ в павильоне № 69 с учетом его архитектурных особенностей. В основе идеи коллекции — форма моряков торгового флота, креативно переработанная креативным директором дома Карлом Лагерфельдом.
Среди гостей показа были посланница дома Каролин де Мегрэ, актрисы Джоанна Прайсс, Равшана Куркова, Марин Вакт, Ирина Старшенбаум, Ксения и Полина Кутеповы, корейская модель Су Джу Пак, балерина Анастасия Шевцова. После показа гостей ждало афтерпати с участием DJ Су Джу Пака, певицы Mabel и Гриши Урганта.
Во время Недели высокой моды в Париже компания Chanel представила ювелирную коллекцию haute joaillerie под названием L'Esprit du Lion («Львиный дух»). В коллекцию вошли кольца, серьги, колье, сотуары, браслеты и вечерние часы из белого и желтого золота с бриллиантами (бесцветными и желтыми), желтыми бериллами, сапфирами разных оттенков и топазами. Всего в линии 53 предмета. Создатели украшений вдохновлялись фигурами львов из дерева, мрамора и бронзы из парижской квартиры Габриэль Шанель на рю Камбон, 31.
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