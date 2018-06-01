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В Петербурге открылся мультибрендовый бутик St-James — с лучшей итальянской мужской одеждой и обувью
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В Петербурге открылся мультибрендовый бутик St-James — с лучшей итальянской мужской одеждой и обувью 

Собака 27 минут назад
Фото: Собака
Невский проспект пополнился еще одним мультибрендовым бутиком — в доме под номером 150 расположился St-James с мужскими коллекциями Luigi Borrelli, d’Avenza, Sartoria Santandrea, Colombo, Hawkes и John Lobb. На площади в 165 кв. метров теперь можно найти лучшие итальянские костюмы, сорочки, верхнюю одежду, классическую (и очень красивую!) обувь, дорожные сумки, головные уборы и даже королевские трости. Особенностью актуальной коллекции бутика стала пляжная экипировка Vilebrequin, которая была выпущена специально к Чемпионату мира по футболу и соединила в себе лучшие технологические разработки. Так, в карманах плавательных шорт не скапливается вода, люверсы не допускают «надувания» шорт при купании, а шнурок всегда сохраняет перфекционистскую цилиндрическую форму.
Пространство, разработанное английским дизайн-агентством Klectiv London и оформленное с помощью инновационных материалов (дерева, металла, латуни, кожи, эко-текстиля и черного мрамора) разбито на несколько зон, в каждой из которых можно не только рассмотреть и примерить одежду, но и расслабиться и поиграть в шахматы. Кроме того, на полках бутика аккуратно расставлены ультрамодные запонки, средства для бритья и эксклюзивные подарки от William and Son и David Linley, которые также можно приобрести. Напомним, первый магазин мужской мультибрендовой одежды St-James был открыт в 2004 году в Москве. На сегодняшний день в России успешно работают семь бутиков St-James: четыре в столице, один в Екатеринбурге, один в Ростове-на-Дону и один в Петербурге.
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