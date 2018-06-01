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Bobbi Brown представили две летних палетки для макияжа
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Bobbi Brown представили две летних палетки для макияжа 

Fancy Journal 59 минут назад
Фото: Fancy Journal
Косметический бренд Bobbi Brown представил новые палетки для макияжа Nude On Palettes for Summer 2018. Каждая палетка включает в себя две пудры для лица и восемь оттенков теней для век четырех финишей — от матового до сатинового.
Новинка поступит в продажу в двух вариантах: в розовых оттенках для дневного макияжа и в бронзовых — для вечернего выхода в свет. Палетки будут выпущены ограниченным тиражом. Уже в июне Bobbi Brown Nude On Face Palettes будут доступны в Америке, а в июле палетки поступят в международную продажу
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