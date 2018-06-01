Футбол в городе: создаем крутые луки с одеждой из футбольной коллекции

Сразу 14 дизайнеров совместно с yoox.com поучаствовали в создании лимитированной коллекции футболок, свитшотов и худи, посвященных футболу. Часть средств, вырученных от продажи вещей, пойдут в благотворительный фонд Александра Кержакова «Звезды детям», который оказывает медицинскую помощь детям и использует спорт как инструмент социализации трудных подростков. Будем красивыми и сделаем добро детям!

Комбинезон

Один из наших фаворитов сезона — комбинезон. Выбирайте, например, такой в модную серую клетку. А вместе с футболкой Vivienne Westwood и яркими сандалиями получится ненавязчивый и очень крутой образ.

Костюмные брюки

Этот лук одобрила бы сама Джиджи Хадид — девушка любит миксовать вещи в спортивном стиле с классическими предметами гардероба. А если весь этот аутфит будет еще и в белом цвете, то это просто #winner. Можно также добавить несколько ярких акцентов при помощи вышивки на обуви или яркой сумки.

На спорте

А на матч мы бы отправились в объемном черном худи. Подберите к нему стильные джинсы mom, кроссовки из новой коллаборации adidas и Kanye West и прихватите вкусный напиток LemonLemon, чтобы болеть за своих было не так скучно (если вы понимаете, о чем мы).