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Сын вокалиста Oasis снялся в кампании Saint Laurent
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Сын вокалиста Oasis снялся в кампании Saint Laurent 

Fancy Journal 43 минуты назад
Фото: Fancy Journal
Леннон Галлахер, сын бывшего вокалиста и основателя британской группы Oasis Лиама Галлахера, стал лицом осенне-зимней коллекции французского модного дома Saint Laurent.
В сеть выложили первые кадры рекламной кампании, а также видеоролик, где Леннон демонстрирует леопардовое меховое пальто, черный бархатный костюм с вышивкой и короткую дубленку в стиле глэм-рок. Съемкой руководил фэшн-фотограф Дэвид Симс, который уже не первый раз работает с креативным директором бренда Энтони Ваккарелло.
Ранее 18-летний Леннон сотрудничал с такими брендами, как MSGM, Topman и Burberry.
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