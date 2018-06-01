Сын вокалиста Oasis снялся в кампании Saint Laurent 

Леннон Галлахер, сын бывшего вокалиста и основателя британской группы Oasis Лиама Галлахера, стал лицом осенне-зимней коллекции французского модного дома Saint Laurent.
В сеть выложили первые кадры рекламной кампании, а также видеоролик, где Леннон демонстрирует леопардовое меховое пальто, черный бархатный костюм с вышивкой и короткую дубленку в стиле глэм-рок. Съемкой руководил фэшн-фотограф Дэвид Симс, который уже не первый раз работает с креативным директором бренда Энтони Ваккарелло.
Ранее 18-летний Леннон сотрудничал с такими брендами, как MSGM, Topman и Burberry.