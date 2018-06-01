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Кэти Перри удивила поклонников ярким цветом волос
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Кэти Перри удивила поклонников ярким цветом волос 

Журнал ОК! 40 минут назад
Не успевают поклонники Кэти Перри привыкнуть к одному образу, как артистка вновь меняет стиль. На днях она решила чуточку поиграть с цветом и покрасила волосы в фиолетовый. Новую прическу Кэти «выгуляла» в Париже. Вместе с подружкой Мией Маретти певицу заметили неподалеку от Версальского дворца.
Кэти Перри с подругой
Для прогулки по городу Кэти выбрала нежно-мятное платье с розовым принтом и запахом. Свой и без того яркий образ она дополнила желтой сумкой и очками в форме сердец.
Кэти Перри
Кэти Перри
Кэти Перри
Кэти Перри
Кэти Перри
Во французскую столицу певица приехала в рамках своего турне. В ближайшие дни состоятся ее выступления Цюрихе, Болонье, Вене, Берлине и Копенгагене. Несмотря на такой загруженный график, Кэти выглядит отдохнувшей и счастливой. Не так давно ее видели в Лондоне, куда она прилетела, чтобы поддержать своего бойфренда Орландо Блума.
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