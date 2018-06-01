Дорогой выпускник. Сколько стоит проститься со школой в 2018 году

В последнее время выпускной бал становится для вчерашних старшеклассников и их родителей дорогим во всех смыслах мероприятием. «АиФ-Черноземье» составил приблизительную смету праздника и выяснил, во сколько в этом году обойдётся прощание со школой.

Бюджет выпускного складывается из нескольких статей: организации самого праздника, банкета, фотоальбомов и нарядов для выпускников, подарков и цветов учителям.

Официант, счёт!

Выпускной бал — событие, которое бывает раз в жизни. Чтобы всё прошло на высшем уровне, готовиться к нему начинают заранее, порой даже за год. Родители обзванивают фирмы, занимающиеся организацией праздников, изучают меню в кафе и ресторанах. Каждое заведение выставляет, конечно, свой ценник.

По данным кейтеринг-компании в этом году минимальный чек за банкет начинается от 1,5 тысяч рублей с человека. Сюда входит только еда. За обслуживание и доставку придётся доплатить отдельно — это ещё порядка 500-1000 рублей.

Что касается организации самого праздника, то тут существует масса вариантов.

«Можно пригласить одного ведущего, это будет стоить минимум 15 тысяч рублей, а можно заказать торжественную часть, оформление зала, дискотеку, выступление артистов, фото, видеосъёмку, соответственно и ценник будет другим, — рассказывает директор event-агентства Андрей Самойлов . — В последнее время модно проводить тематические выпускные, например, с элементами квестов или вечера в европейском стиле с дискотекой, диджеем за пультом».

Средняя стоимость такого мероприятия — 60-80 тысяч рублей. Верхний потолок не ограничен — всё зависит только от фантазии и финансовых возможностей родителей.

Во многих учебных заведениях бал проходит непосредственно на территории школы. Это позволяет существенно сэкономить на аренде помещения.

«Я считаю, это правильно и не только из материальных соображений, — говорит директор школы № 70 Ольга Прокопенко. — В основе такого подхода лежит, прежде всего, забота о безопасности детей. Всю ночь выпускники находятся под наши присмотром, а в шесть утра мы отпускаем их домой. В своей школе мы намерены и дальше продолжать эту традицию».

Чтобы костюмчик сидел

Наряд на выпускной — отдельная статья расходов. Школьницы подыскивают одежду для бала в магазинах, шьют на заказ, самые экономные берут напрокат. Разброс цен также огромен: от трех тысяч рублей и практически до бесконечности.

«Выпускное платье мы купили ещё зимой, оно стоило 38 тысяч рублей. В том же салоне мы приобрели аксессуары — серьги, брошь, клатч — за три тысячи рублей, столько же стоили и туфли», — рассказывает выпускница липецкой школы №38 Дарья Зыкова

Юношам в плане подготовки к выпускному проще, и наряд им обходится намного дешевле.

«Мой костюм стоит около 12 тысяч рублей. Хорошую обувь сложно найти дешевле двух тысяч», — говорит будущий выпускник Андрей Свиридов

Считаем затраты на красоту. Тенденции последних лет показывают, что многие девушки ограничиваются романтичной укладкой: кудрями или косами. Такая причёска обойдётся в 1,5 — 2 тысячи рублей. Более сложные «конструкции» и стоить будут дороже — от 2,5 до 5 тысяч. За макияж придётся отдать ещё 2-3 тысячи.

«Порой выпускной превращается в парад родительских амбиций, которые хотят, чтобы их дети были лучше других и не жалеют вкладывать в это большие деньги. Некоторые даже берут кредиты, — рассказывает Ольга Прокопенко. — Я этого не одобряю. Ведь главное, чтобы ребёнок запомнил не платье, а сам праздник — то ощущение счастья и лёгкой грусти, которое его сопровождает. Потому что платье можно надеть какое угодно, но если тебе на этом вечере плохо, то ты запомнишь только это, и никакой платье не спасёт».

«Платье мне шили на заказ за девять тысяч рублей. Макияж и причёску буду делать сама — в салонах цены на них немаленькие, — говорит выпускница липецкой школы № 38 Анастасия Шинкаренко . — За банкет с развлекательной программой мы заплатили три тысячи рублей. За фото и видеосъёмку — ещё около четырех. На символические подарки и цветы учителям отдали 2500 рублей. Итого, на весь выпускной ушло примерно 10 тысяч рублей. И это ещё достаточно скромная сумма по сравнению с тем, сколько тратят в других школах. Хочу сказать, что каждый видит выпускной по-своему. Одни готовы отдать на подготовку к нему все свои деньги, другие вообще ничего не хотят. Мне кажется, здесь важно найти золотую середину. В любом случае к организации такого мероприятия нужно подходить ответственно, так как бывает оно раз в жизни и запомнится тоже на всю жизнь. Поэтому, я считаю, что все затраты на выпускной оправданы.

На добрую память

Конечно, каждому хочется сохранить о школе хорошие воспоминания. Поэтому заказывать фотоальбомы стало ещё одной доброй традицией. Средняя стоимость такой услуги варьируется от 1,5 до 2 тысяч рублей с человека.

Ещё одна статья расходов — цветы и подарки учителям. Говорить о конкретной сумме сложно — всё зависит от возможностей родителей и пожеланий педагогов. Но придётся отдать минимум по 1-1,5 тысячи рублей.

Итак, подведём итоги: прощание со школой нынче не дёшево, но если задаться целью сэкономить, то можно уложиться в 15 тысяч рублей. А если ни в чём себе не отказывать, то можно потратить 100 тысяч и больше. Гулять так гулять!

«Девять лет назад сразу трое моих детей заканчивали 11 класс. Сейчас подготовку к тому выпускному я вспоминаю с улыбкой, а тогда мне было не до смеха, — рассказывает многодетная мать Марина Карасик. — Достаточно сказать, что на праздничный ужин дети не пошли — просто потому, что нам не хватило денег. Ведь все остальные расходы для нашей семьи утраивались. Сейчас, спустя годы, могу сказать — очень хорошо, что не стали экономить на фото— и видеосъёмке. Надеюсь, эти запечатлённые мгновения дети ещё и своим детям и внукам покажут. А что касается подарков школе и учителям, считаю, их стоимость — не главное. Важнее подарить от души действительно нужную вещь. Вот только выбрать такой подарок сложнее — нужно иметь контакт с учителем, знать, что именно ему нравится. Поэтому зачастую родители и отделываются дорогими, но дежурными подношениями».

Как выбрать платье на выпускной?

«Если вы не очень высокого роста, обратите внимание на платье с завышенной талией. Что касается длины, то лучшим вариантом станет платье до колена. Дополнить общую картину помогут высокие каблуки. С их помощью можно визуально вытянуть силуэт. Если вы хотите романтический и нежный образ, выбирайте одежду из невесомых тканей пастельных цветов. Сделать бедра немного стройнее помогут платья, которые расширяются от линии пояс, — советует стилист и дизайнер одежды Наталья Гарро. — Девушкам с широкими плечами стоит присмотреться к шифоновым платьям с коротким воздушным рукавом. Подобная модель прекрасно скроет этот недостаток, и вы будете выглядеть неотразимо.

Но помните, что в процессе выбора наряда очень важно учитывать не только свои желания, но и тип фигуры, а также цветотип внешности. Выпускное платье должно характеризовать вас и подчеркивать вашу индивидуальность. Самые модные выпускные платья 2018 года будут сдержаны, но в то же время очень изысканы».