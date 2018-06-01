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Боня пообщалась с поклонниками без белья
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Боня пообщалась с поклонниками без белья 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Виктория забыла надеть бюстгальтер во время прямого эфира.
В один день модель удивила своих фанатов дважды. Сначала Вика разоткровенничалась, что во время визита в Москву прошла обследование в центре планирования ребенка, и все тут же пришли к выводу, что звезда готовится к свадьбе с миллиардером Пьером Андюраном, с которым засветилась в Каннах, и ко второму материнству. Затем Вика решила по традиции пообщаться с поклонниками в прямом эфире Stories. Вот только белье забыла надеть, и потому главной темой обсуждения стала ее грудь.
Боня разговаривала с аудиторией в джинсах и белой майке и то ли сама не заметила, то ли сделала это специально, выставила на передний план свой бюст. И девушки и мужчины тут же обратили внимание, что белья под майкой нет и через ткань не то чтобы просматриваются, просто бросаются в глаза соски звезды.
Некоторые не постеснялись и в том же эфире начали обсуждать, как изменилась Викина грудь, да и сама модель и ее стиль одежды. Чего только стоит выход Бони на красную дорожку кинофестиваля в платье в стиле Анджелины Джоли. Тогда все Канны любовались на формы звезды, выпрыгивающие из тесного декольте. Большинство новых нарядов Виктории теперь с акцентом не на длинные ноги, как было ранее, а на пышную грудь, которая появилась у модели то ли в силу того, что она прибавила в весе, то ли благодаря хирургам, как подозревают хейтеры.
Как бы там ни было, Боня-бомба теперь за секунду сводит мужчин с ума. Те, кто посмотрели тот самый эфир в белой маечке, сделали скриншоты на память и лишились сна.
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