Боня пообщалась с поклонниками без белья

Виктория забыла надеть бюстгальтер во время прямого эфира.

В один день модель удивила своих фанатов дважды. Сначала Вика разоткровенничалась, что во время визита в Москву прошла обследование в центре планирования ребенка, и все тут же пришли к выводу, что звезда готовится к свадьбе с миллиардером Пьером Андюраном , с которым засветилась в Каннах, и ко второму материнству. Затем Вика решила по традиции пообщаться с поклонниками в прямом эфире Stories. Вот только белье забыла надеть, и потому главной темой обсуждения стала ее грудь.

Боня разговаривала с аудиторией в джинсах и белой майке и то ли сама не заметила, то ли сделала это специально, выставила на передний план свой бюст. И девушки и мужчины тут же обратили внимание, что белья под майкой нет и через ткань не то чтобы просматриваются, просто бросаются в глаза соски звезды.

Некоторые не постеснялись и в том же эфире начали обсуждать, как изменилась Викина грудь, да и сама модель и ее стиль одежды. Чего только стоит выход Бони на красную дорожку кинофестиваля в платье в стиле Анджелины Джоли . Тогда все Канны любовались на формы звезды, выпрыгивающие из тесного декольте. Большинство новых нарядов Виктории теперь с акцентом не на длинные ноги, как было ранее, а на пышную грудь, которая появилась у модели то ли в силу того, что она прибавила в весе, то ли благодаря хирургам, как подозревают хейтеры.

Как бы там ни было, Боня-бомба теперь за секунду сводит мужчин с ума. Те, кто посмотрели тот самый эфир в белой маечке, сделали скриншоты на память и лишились сна.

Skinny fat: 10 знаменитых толстых худышек

Читайте также: